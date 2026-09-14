جنگ افروزی آمریکا در منطقه کمر اقتصاد امارات را شکست

اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی امارات نشان می‌دهد که جنگ منطقه‌ای که آمریکا و رژیم صهیونیستی به راه انداخته‌اند، نزدیک به نیمی از درآمدهای گردشگری امارات را از بین برده است.

جوان آنلاین: داده‌های رسمی منتشر شده از سوی اداره اقتصاد و گردشگری دبی، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تعداد گردشگران خارجی ورودی به این امارت در هشت ماهه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته است.

به گزارش مهر، طبق آخرین داده‌های این اداره، دبی بین ماه‌های ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ پذیرای ۶.۹۷ میلیون گردشگر خارجی بوده است، در حالی که در همین بازه زمانی در سال ۲۰۲۵، تعداد گردشگران به ۱۲.۵۴ میلیون نفر رسیده بود.

بر این اساس، جریان ورود گردشگران به دبی در مقایسه با سال گذشته حدود ۵.۵۷ میلیون نفر کاهش یافته و میزان این ریزش به حدود ۴۴.۴ درصد در هشت ماهه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ رسیده است.

آمار مربوط به عملکرد بخش گردشگری در امارات، پیش از آغاز به کار نمایشگاه سالیانه «بازار سفر عربی» در دبی منتشر شده است که شرکت‌های گردشگری برای فعال‌سازی این بخش در آن مشارکت می‌کنند.

این نتایج پس از یک سال رکوردشکن در گردشگری دبی منتشر می‌شود؛ سالی که در آن تعداد گردشگران خارجی بازدید کننده از این امارت در طول سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۹.۶ میلیون نفر رسید. با این حال، جنگی که آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ایران به راه انداخته‌اند، خسارات سنگینی را به گردشگری در امارات وارد کرده است.