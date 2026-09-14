سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین، در واکنش به اعتراف نماینده آمریکا به کارشکنی واشنگتن برای ممانعت از شرکت محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در کنفرانس عمومی آژانس و توجیهات اتریش درباره لغو روادید وی، تأکید کرد که این کشور صلاحیت میزبانی سازمان‌های بین‌المللی را ندارد.

جوان آنلاین: رضا نجفی روز دوشنبه در هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تصریح کرد: «کارنامه غیرقابل‌قبول سیاست‌ها و عملکرد دولت اتریش در اجرای تعهدات خود به‌عنوان کشور میزبان سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این کشور صلاحیت چنین جایگاهی را ندارد.»

نماینده آمریکا پیش از این سخنان، اذعان کرد که واشنگتن با درخواست معافیت سفر اسلامی مخالفت کرده و مدعی شد که این مخالفت، طبق قواعد کمیته تحریم‌های سازمان ملل، به رد درخواست انجامیده است.

وی در توجیه این کارشکنی، با تکرار ادعاهای ضدایرانی مدعی شد که آمریکا نمی‌توانست بدون آنچه همکاری معنادار در زمینه پادمان‌های هسته‌ای خواند، اجازه سفر اسلامی به کنفرانس عمومی را بدهد.

او همچنین ادعا کرد که ایران از حضور در نشست برای تبلیغات استفاده می‌کرد و اتهاماتی را درباره سطح غنی‌سازی و تهدید منافع امنیتی آمریکا و شرکای منطقه‌ای آن مطرح کرد.

نماینده اتریش نیز در دفاع از عملکرد کشورش گفت که وین درخواست معافیت از ممنوعیت سفر را به کمیته تحریم‌های شورای امنیت ارائه کرده، اما این درخواست رد شده است.

وی مدعی شد که اتریش در نتیجه این تصمیم، موظف به جلوگیری از ورود یکی از اعضای هیأت ایران بوده است و در ادامه به ضرورت ارائه به‌موقع درخواست‌های روادید اشاره کرد.

نجفی در پاسخ، روایت اتریش را «کاملاً تحریف‌شده» خواند و گفت که استناد این کشور به قطعنامه‌های خاتمه‌یافته یا کمیته‌ای که وجود ندارد، برای توجیه نقض تعهدات کشور میزبان، شگفت‌آور است.

وی تأکید کرد که اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافته و همه محدودیت‌های سازمان ملل علیه ایران خاتمه پیدا کرده است. به گفته نجفی، این صرفاً موضع ایران نیست و دو عضو دائم شورای امنیت و کشورهای جنبش عدم تعهد نیز چنین موضع حقوقی دارند.

سفیر ایران اقدامات صورت‌گرفته به نام کمیته به‌اصطلاح تحریم‌ها را خارج از حدود اختیارات قانونی و سوءاستفاده برخی اعضای غربی از رویه‌ها و اختیارات شورای امنیت دانست.

وی با رد ادعای اجرای خودکار اسنپ‌بک، تأکید کرد که بند اجرایی ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌تواند جایگزین ماده ۲۷ منشور سازمان ملل شود یا بر آن غلبه کند و باید در چارچوب آن اجرا شود.

نجفی درباره زمان درخواست روادید نیز تصریح کرد که درخواست رئیس هیأت ایران یک ماه پیش ارائه و روادید او صادر شده بود، اما پس از آن به بهانه تحریم‌ها از ورود وی جلوگیری شد.

وی افزود که صدور روادید نشان می‌دهد اتریش و کشورهای شنگن موافق آن، از نظر حقوقی اسنپ‌بک را اجرایی‌شده و تحریم‌ها را احیاشده نمی‌دانستند و تأکید کرد: «آشکار است که لغو روادید تحت فشار یک کشور مشخص صورت گرفته و توجیه حقوقی ادعایی، پس از آن برای این اقدام ساخته شده است.»

نماینده کشورمان یادآور شد که فشار مزبور از سوی همان کشوری اعمال شده که چند روز پیش از بانیان اصلی قطعنامه سیاسی شورای حکام علیه ایران بود و با تجاوز به تأسیسات هسته‌ای کشورمان، قواعد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

نجفی تأکید کرد که ایران فشار شدید بر دولت اتریش را درک می‌کند، اما این فشار، نقض تعهدات کشور میزبان را توجیه نمی‌کند. وی استفاده ابزاری از آژانس برای پیشبرد منافع یک کشور به بهای بی‌اعتبار کردن این نهاد و دولت میزبان را روندی خطرناک خواند که باید متوقف شود.