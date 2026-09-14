دیدار بن سلمان با فرمانده سنتکام در جده

جوان آنلاین: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا و هیات همراه وی در شهر جده دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار درخصوص روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه تبادل نظر شد.

مساعد بن محمد العیبان، مشاور امنیت ملی عربستان نیز در این دیدار حضور داشت.

پیش از این روزنامه عبری «اسرائیل‌هیوم» نزدیک به حزب لیکود در گزارشی ادعا کرده بود، محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی برای مواجهه با انصارالله یمن، از کشورهای منطقه و به‌طور غیرمستقیم از رژیم صهیونیستی خواستار کمک شده است.

«اسرائیل‌هیوم» به نقل از منابع دیپلماتیک در منطقه مدعی شد، عربستان برای حمله به انصار الله از کشورهای حاشیه خلیج فارس و مصر به طور مستقیم درخواست کمک کرده اما در مورد رژیم صهیونیستی، درخواست به‌صورت غیرمستقیم و از طریق فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مطرح شده است.

به نوشته این روزنامه، هدف از این درخواست، دریافت کمک اطلاعاتی و سایر حمایت‌هایی عنوان شده که بتواند از مسدود شدن تنگه باب‌المندب توسط انصارالله جلوگیری کند.