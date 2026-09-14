سخنگوی وزارت امور خارجه چین درباره وضعیت خاورمیانه، بار دیگر تاکید کرد که افزایش بی‌ثباتی در منطقه، به نفع هیچ طرفی نیست.

جوان آنلاین: گوئو جیاکان در نشست خبری امروز (دوشنبه) دستگاه دیپلماسی چین، اظهار داشت: پکن عمیقا نسبت به وخامت اوضاع در یمن و دریای سرخ که منجر به تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های کلیدی و انرژی شده، نگران است.

وی با تاکید بر اینکه حمله به مراکز غیرنظامی مرتبط با معیشت مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، خواستار خویشتنداری طرف‌های درگیر و حل اختلافات از مسیر گفت‌وگوهای سیاسی و دیپلماتیک شد

این دیپلمات چینی با بیان اینکه افزایش بی‌ثباتی در منطقه به نفع هیچ طرفی نیست، بیان کرد که حاکمیت و امنیت همه کشورها باید محترم شمرده شود و اختلافات باید از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل شود.

گوئو جیاکان تاکید کرد که چین ضمن دعوت همه طرف‌های مرتبط به خویشتنداری، خواستار کاهش تنش‌ها از مسیر گفتگو و تبادل‌نظر و همچنین تلاش برای تنش‌زدایی فوری در منطقه شد.

یه گزارش ایرنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در شبکه ایکس درباره سفر به لامرد برای دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان حمله موشکی مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا به این شهر نوشت: زخم‌های ناشی از چنین جنایت شنیعی هیچگاه التیام نخواهد یافت؛ باید آنها را به حافظه، سند و عدالت سپرد و این جز رسوایی بزرگی است که چون نفرین‌ برای همیشه بر سرنوشت رقت‌انگیز آنان سایه خواهد انداخت.

بقائی افزود: در سفر به لامرد، آثار و نشانه‌های فراوان جنایت جنگی آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ را نه فقط بر در و دیوار و خیابان شهر، بلکه در جسم و روح اعضای خانواده‌هایی که زخم فراق عزیزانشان را بر دوش می‌کشند، دیدیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان امروز در پاسخ به ایرنا با تأکید بر اینکه نشست وزرای خارجه کشورهای منطقه به دلیل درخواست عربستان برگزار نشد، گفت: ایران و عمان تفاهم خود درباره مسیرهای دریانوردی را نهایی کرده‌اند و درباره نحوه اعلام آن با عمان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

بقائی همچنین درباره ناامن‌سازی کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان گفت: دشمن آمریکایی به شناوری در نزدیکی جزیره هنگام حمله کرد که در جریان آن، یکی از هموطنان ما به نام جمشید رجبی شهید شد و چند نفر مجروح شدند، از جمله دو شهروند پاکستانی که در این شناور کار می‌کردند. تسلیت عرض می‌کنیم به خانواده محترم شهید و برای مجروحان این حادثه آرزوی سلامتی داریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این هم خود نشانه دیگری است از اینکه آمریکا هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود به منطقه ما قشون‌کشی کرده و ادعای نگرانی نسبت به ایمنی و امنیت کشتیرانی دارد، ولی در کنار مرزهای ما و در سواحل ما، به شناورهای ایرانی حمله می‌کند و به این شکل، امنیت و ایمنی آبراه‌ها را مورد تعرض قرار می‌دهد.