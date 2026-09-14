اعتراضات به افزایش قیمت سوخت در شهرهای سوریه/ درخواست برای استیضاح وزیر نفت

در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد هزینه‌های زندگی در سوریه و اقدام پارلمان این کشور برای احضار وزیر نفت، اعتراضات در ۸ استان سوریه در واکنش به افزایش قیمت سوخت آغاز شده است.

جوان آنلاین: در حالی که وزارت نفت سوریه اعلام کرد که تصمیم برای افزایش قیمت سوخت موقتی بوده و هدف از آن تضمین تامین سوخت است، اعتراضات مردم سوریه علیه افزایش قیمت سوخت که از روز گذشته کلید خورد، به هشت شهر و استان سوریه گسترش یافته است.

به گزارش ایسنا، به گزارش شبکه خبری المیادین، در حال حاضر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم سوریه، نگرانی‌های فزاینده‌ای در این زمینه وجود دارد که تغییر قیمت سوخت بر هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت مواد غذایی و هزینه کالاها و خدمات اساسی تاثیر بگذارد.

همزمان با اعمال نرخ‌های جدید کرایه، اعتراضات و تجمعاتی در سراسر استان‌های سوریه شکل گرفت و معترضان خواستار اصلاح یا لغو این تصمیم شدند.

پالایشگاه بانیاس؛ وزارت انرژی: این اقدام «موقتی» است

این تحولات در حالی رخ داد که تلاش‌های فشرده‌ای برای افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه بانیاس پس از تعمیر و نوسازی کلی آن در دست انجام است.

در همین رابطه «احمد عبدالرحمن السوسی» مدیرکل پالایشگاه بانیاس تاکید کرد: هدف از کار نوسازی، افزایش تولید از حدود ۹۰ هزار به ۱۳۰ هزار بشکه در روز است.

از سوی دیگر وزارت نفت سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی به دلیل افزایش استثنایی هزینه تامین آنها در سطح جهانی همزمان با تعمیرات اساسی پالایشگاه بانیاس انجام شده است.

این وزارتخانه در ادامه تاکید کرد که این اقدام موقتی بوده و هدف از آن، تضمین تداوم عرضه و در دسترس بودن محصول در بازار محلی است.

همچنین این وزارتخانه اعلام کرد که نیاز داخلی روزانه سوریه تقریبا ۳۰۰ هزار بشکه نفت و مشتقات آن است، در حالی که تولید نفت خام محلی تنها حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز است و واردات در راستای تامین این میزان کمبود، ضروری است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در چارچوب نظارت بر بحران اعلام کرد که مقامات گزینه‌های متعددی برای مقابله با این وضعیت دارند، این گزینه‌ها شامل بازنگری در این تصمیم، ارائه حمایت مستقیم به گروه‌های بیشتر آسیب‌دیده، ایجاد سیستم کارت هوشمند برای تخصیص مقادیر یارانه‌ای و تخصیص سوخت یارانه‌ای به بخش حمل‌ونقل عمومی و همزمان تصویب نرخ‌های جدید کرایه است.

این دیده‌بان تاکید کرد، ترکیب کاهش تنش، ارائه مکانیسم‌های حمایتی، تصویب هزینه‌های حمل‌ونقل و ایجاد کانال‌هایی برای گفتگوی مستقیم، مؤثرترین رویکرد برای مهار تنش و جلوگیری از گسترش اعتراضات معیشتی است.

در پارلمان سوریه، تعدادی از نمایندگان آن درخواستی را برای برگزاری جلسه‌ای فوری با «محمد البشیر» وزیر نفت این کشور در مورد تصمیم افزایش قیمت سوخت و پیامدهای مردمی و اقتصادی آن امضا و ارائه کردند.