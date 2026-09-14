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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

جنگ سرد به عصر هوش مصنوعی رسید؛ هشدار پکن درباره طرح «کاهش سرعت»

جنگ سرد در حالی که برخی چهره‌های برجسته فناوری در آمریکا با طرح ایده «کاهش سرعت» توسعه هوش مصنوعی، بر ضرورت ایجاد فرصت بیشتر برای مدیریت مخاطرات این فناوری تاکید دارند، پکن این رویکرد را نه اقدامی برای تامین ایمنی، بلکه تاکتیکی در چارچوب جنگ سرد جدید و تلاشی برای مهار پیشرفت فناوری چین ارزیابی کرد.

جوان آنلاین: رسانه های چین با حمله به این پیشنهاد داریو آمودی ، آن را «ریاکارانه و کوته‌بینانه» خوانده و اعلام کردند: شاید این خواسته مانند یک بیانیه منطقی با تمرکز بر خطرات ایمنی به نظر برسد، اما در واقع یک "دستورالعمل جنگ سرد" است که چین را هدف قرار داده است.

آمودی در مقاله‌ای که روز شنبه منتشر و سپس توسط سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI و ایلان ماسک، بنیانگذار SpaceX، تأیید شد، چارچوبی را برای سرعت بخشیدن به توسعه قابلیت‌های مدل هوش مصنوعی پیشرو و ایجاد زمان بیشتر برای مدیریت خطرات ایمنی فزاینده، تشریح کرد.

وی همچنین از ایالات متحده خواست تا کنترل صادرات تراشه به چین را تقویت و با ادعای تقطیر مدل توسط آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی چینی مقابله کند.

آمودی همچنین به سی‌ بی‌ اس نیوز گفت که «سخت‌ترین معضل» در مورد پیشنهاد او برای کاهش سرعت پیشرفت هوش مصنوعی این است که آیا چین و سایر کشورهای متخاصم تصمیم به انجام این کار می‌گیرند یا خیر.

روزنامه گلوبال تایمز چین نیز نوشت که هدف اصلی مقاله آمودی «تلاش برای مهار توسعه هوش مصنوعی چین از طریق ایجاد موانع تکنولوژیکی و انحصارهای نظارتی، حفظ هژمونی انحصاری واشنگتن در فناوری‌های پیشرفته و حذف چین از سیستم مدیریت جهانی هوش مصنوعی» است.

پس از هشدارهای جدی دو محقق حوزه انسان‌شناسی مبنی بر اینکه پیشرفت سریع هوش مصنوعی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور منجر به انقراض نسل بشر شود، قانون‌گذاران آمریکایی خواستار وضع قوانین جدید برای کنترل سیستم‌های هوش مصنوعی شده‌اند.

البته دونالد ترامپ روز یکشنبه درخواست‌ها برای کاهش سرعت هوش مصنوعی را رد کرد و گفت که «نیروهای بسیار منفی» نگرانی‌های بیش از حدی را ایجاد می‌کنند.

منابع آگاه اعلام کردند که ایالات متحده و چین قصد دارند در اواسط سپتامبر در مورد خطرات ایمنی هوش مصنوعی در مرزهای خود بحث کنند و این موضوع می‌تواند در نشست بین دونالد ترامپ و شی جین پینگ، روسای جمهور دو کشور در ۲۴ سپتامبر (دوم مهر) مطرح شود.

رسانه های چینی در ۱۴ سپتامبر موضع پکن در قبال سیاست های شرکت آمریکایی Anthropic درباره بازار چین را بازتاب دادند.

این موضوع در چارچوب رقابت فناوری بین دو کشور اهمیت دارد؛ رقابتی که از تراشه های پیشرفته به مدل های هوش مصنوعی، دسترسی به بازار و کنترل زنجیره های فناوری راهبردی گسترش یافته است.

برچسب ها: جنگ سرد ، چین ، هوش مصنوعی
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