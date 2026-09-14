کد خبر: 1379363
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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
اقتصاد » اخبار کلی

سیفی در آیین‌گرامی داشت ۹۸ سالگی تاسیس؛ تاکید بر سه محور تحول در بانک ملی ایران

ف مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر ضرورت بازسازی اعتماد مشتریان و تقویت جایگاه این بانک در نظام اقتصادی کشور، سه محور «سرمایه انسانی»، «فناوری اطلاعات» و «مدل کسب‌وکار» را پایه‌های اصلی برنامه تحول بانک اعلام کرد و گفت: تلاش می‌کنیم مرحله نخست این برنامه‌ها تا پایان امسال به نتیجه برسد.

جوان آنلاین: محسن سیفی در آیین نود و هشتمین سال تاسیس بانک ملی ایران، با قدردانی از تلاش کارکنان بانک در شرایط دشوار ماه‌های گذشته اظهار کرد: ۹۸ سال خدمت بانک ملی ایران به مردم، بخشی از تاریخ کشور است و تلاش‌ها و خدمات کارکنان امروز نیز در آینده بخشی از این تاریخ خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، وی افزود: کارکنان بانک ملی ایران در صف و ستاد، در شرایطی که کشور با جنگ، فشارهای اقتصادی، تورم و حملات سایبری مواجه بود، به فعالیت خود ادامه دادند و برای رفع نیازهای مردم تلاش کردند.

اعتماد مشتری، سرمایه‌ای فراتر از منابع مالی

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اهمیت اعتماد مشتریان گفت: ممکن است بخشی از مردم نسبت به نظام بانکی انتقاداتی داشته باشند، به همین دلیل آنچه برای یک بانک اهمیت اساسی دارد، اعتماد مردم است. در جریان جنگ اخیر نیز با وجود فشارهای اقتصادی و دشواری‌های زندگی، شاهد بودیم که اعتماد عمومی به بانک ملی ایران همچنان قابل توجه بود.

سیفی با اشاره به شرایط ویژه ماه‌های گذشته و تاثیر اختلالات و حملات سایبری بر فعالیت‌های بانکی اظهار کرد: بخشی از منابعی که از بانک خارج شده، قابلیت بازگشت دارد، اما همگی باید در حفظ اعتماد مشتریان نهایت تلاش خود را به کار ببندیم چرا که از دست رفتن اعتماد موضوعی است که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.

سه مسیر اصلی برای تحول بانک ملی ایران

مدیرعامل بانک ملی ایران با تشریح برنامه‌های تحول این بانک گفت: مسیر آینده بانک بر سه محور اصلی تحول در حوزه «سرمایه انسانی»، «توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «اصلاح مدل کسب‌ و کار» استوار است.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری بانک، اجرای مرحله نخست این برنامه‌ها تا پایان سال است، افزود: برای رسیدن به این هدف باید مجموعه بانک با نگاه مشترک و همراهی همه بخش‌ها حرکت کند.

وی سرمایه انسانی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک دانست و اظهار کرد: در ماه‌های گذشته برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، در حد توان اقداماتی انجام شده، اما همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد.

سیفی افزود: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی‌های انجام ‌شده و پیگیری برای رفع محدودیت‌های قانونی، بخشی از دغدغه‌های معیشتی همکاران در ستاد و صف را برطرف کنیم.

تحول در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

سیفی با اشاره به برنامه بانک برای توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات گفت: پروژه مستقل‌سازی و امن سازی سامانه‌های بانک ملی ایران آغاز شده و روند اجرای آن به صورت مستمر و هفتگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که در کمتر از دو سال، تغییرات ساختاری بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات بانک ایجاد شود. این تحول می‌تواند زمینه را برای سرعت گرفتن برنامه‌های فناوری و کاهش آسیب‌پذیری‌های بانک فراهم کند.

سیفی تاکید کرد: بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور از نظر گستردگی شعب، باید در حوزه خدمات دیجیتال نیز در دسترس‌ترین بانک کشور باشد. توسعه خدمات غیرحضوری می‌تواند مراجعات حضوری را کاهش دهد و رضایت مشتریان را افزایش دهد.

اصلاح مدل کسب‌وکار برای حرکت به سمت سودآوری

مدیرعامل بانک ملی ایران، اصلاح مدل کسب‌وکار را سومین محور برنامه تحول بانک عنوان کرد و گفت: ساختار کسب‌ وکاری که موجب خلق زیان شود، باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی و سازمانی نیازمند زمان و برنامه‌ریزی است، افزود: این تغییرات یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و برای اجرای درست آن حداقل به چند ماه زمان نیاز داریم.

سیفی ادامه داد: در سال پیش‌رو، مدل کسب‌وکار بانک، به‌ویژه در حوزه خدمات اعتباری، با رویکردی جدید دنبال خواهد شد تا زمینه حرکت بانک به سمت پایداری و سودآوری بیشتر فراهم شود.

حفظ انسجام، شرط عبور از روزهای سخت متاثر از بحران سایبری

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به شرایط دشوار ماه‌های اخیر، بر اهمیت حفظ آرامش و انسجام سازمانی تاکید کرد و گفت: با وجود همه فشارها، بانک ملی ایران توانست انسجام خود را حفظ کند و باید این مسیر ادامه پیدا کند.

وی افزود: اتفاقات گذشته فاصله‌ای میان روند عادی فعالیت‌های بانک ایجاد کرده و اکنون باید با انگیزه، انرژی و تلاش مضاعف این فاصله جبران شود.

سیفی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان صف و ستاد تاکید کرد و گفت: هیچ فاصله‌ای میان این دو بخش نباید وجود داشته باشد. موفقیت بانک زمانی رقم می‌خورد که همه همکاران در یک مسیر مشترک حرکت کنند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان بانک ملی ایران بخصوص در چندماه گذشته اظهار کرد: شرایط کشور از نظر اقتصادی دشوار است، اما با توانمندی و دانش مدیران و کارکنان بانک ملی ایران، اجرای برنامه‌های تحول امکان‌پذیر است.

رونمایی از تمبر، سکه و تقدیر از کارمندان نمونه 

در این مراسم از تمبر و سکه یادبود نود و هشتمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران رونمایی شد.

همچنین در بخش دیگری از این برنامه، از ۹۸ کارمند برگزیده و نمونه بانک ملی ایران به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان تقدیر به عمل آمد.

برچسب ها: بانک ملی ، بانک ملی ایران ، تسهیلات
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