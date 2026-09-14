روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که جمهوری‌خواهان آمریکا در نشست انتخاباتی دالاس، به جای دفاع از سیاست‌های خود و پاسخگویی درباره پیامدهای جنگ با ایران، تلاش کردند با ترساندن رای‌دهندگان از بازگشت دموکرات‌ها، هواداران خود را برای انتخابات میان‌دوره‌ای آبان‌ماه بسیج کنند.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: در پایان نشست ۲ روزه جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای در دالاس، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، از حاضران خواست دست راست خود را بالا ببرند و متعهد شوند که در ماه نوامبر(آبان‌ماه) پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد تا کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره حفظ شود.

ترامپ خطاب به جمعیت گفت: می‌دانید اگر رای ندهید چه اتفاقی می‌افتد؟ به جهنم می‌روید.

چند دقیقه پیش از آن، جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا و گزینه اصلی جمهوری‌خواهان برای جانشینی ترامپ، نیز از هواداران جنبش «ماگا» خواسته بود با وجود نتایج فزاینده نگران‌کننده نظرسنجی‌ها، در انتخابات پیش رو شکست سنگینی را به جمهوری‌خواهان تحمیل نکنند.

ونس در این گردهمایی که در ابعادی مشابه یک ورزشگاه بزرگ برگزار شد و معمولا به سال‌های برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اختصاص دارد، گفت: تفاوت این انتخابات در این است که حزب عقل سلیم باید بر حزب دیوانگان پیروز شود. بیایید این دیوانه‌ها را از قدرت کنار بزنیم.

با توجه به اینکه توانایی کاخ سفید برای اجرای برنامه‌های خود در دو سال آینده به موفقیت جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای بستگی دارد و نگرانی‌ها از اینکه دموکرات‌ها در صورت به دست گرفتن کنترل کنگره تحقیقات گسترده‌ای درباره دولت آغاز کنند افزایش یافته است، سخنرانان تلاش کردند هواداران را حول موضوعات سنتی این حزب متحد کنند.

فایننشال تایمز نوشت: حمله به مهاجران فاقد مدارک اقامتی، تاکید بر کاهش مالیات‌ها و مسیحیت و همچنین هشدارهای مکرر درباره خطر ظهور کمونیسم در صورت به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان و سنا از سوی دموکرات‌ها، بخش مهمی از سخنان سخنرانان بود.

با این حال، آنچه در این گردهمایی در تگزاس بیش از همه جلب توجه کرد، موضوعاتی بود که جمهوری‌خواهان تلاش می‌کردند از پرداختن به آنها اجتناب کنند؛ از جمله پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ ۶ ماهه با ایران.

این درگیری قیمت بنزین را به بیش از چهار دلار در هر گالن و قیمت گازوئیل را تا چند سنتی ۶ دلار در هر گالن افزایش داده و جمهوری‌خواهان را در معرض انتقادهای مستمر درباره ناتوانی در کاهش هزینه‌های زندگی قرار داده است.

در دومین شب این نشست، تلاش برای آرام کردن این نگرانی‌ها بر عهده ونس بود. او گفت: نباید به خاطر یک سیاست، همه دستاوردها را کنار بگذارید. نباید فقط به این دلیل که با یک موضوع سیاستی مشخص مخالف هستید، کشور را به دست گروهی از دیوانگان بسپارید.

نویسنده ادامه داد: با این حال، ترامپ، ونس و حزب جمهوری‌خواه با نارضایتی گسترده‌ای درباره موضوعاتی از نحوه مدیریت اسناد مربوط به جفری اپستین گرفته تا هزینه‌های زندگی و توان مالی خانوارها روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که می‌تواند مشارکت رای‌دهندگان جمهوری‌خواه را کاهش دهد و رای‌دهندگان مردد را به سمت دموکرات‌ها سوق دهد.

پت هریگان نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای شمالی و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، در گفت‌وگویی تلفنی گفت: قطعا نگرانی‌هایی درباره پیامدهای درگیری با ایران و قیمت بنزین وجود دارد.

استیو دیس مجری راست‌گرای برنامه‌های رادیویی، نیز گفت جمهوری‌خواهان باید درباره افزایش هزینه انرژی و «تقریبا همه چیزهای دیگر» نوعی «پاسخگویی درون‌حزبی» ایجاد کنند.

دیس با ابراز تاسف گفت: هیچ‌کس نمی‌خواهد درباره جنگ با ایران صحبت کند. ما داریم نقش مدیر عوارضی تنگه هرمز را بازی می‌کنیم. اصلا داریم چه کار می‌کنیم؟

به گزارش ایرنا، نشست ملی سال ۲۰۲۶ جمهوری‌خواهان، که در رسانه‌ها و گفتمان عمومی به صورت محاوره‌ای به عنوان ترامپاپالوزا از آن یاد می‌شود، از ۹ تا ۱۰ سپتامبر(۱۸ و ۱۹ شهریور) در مرکز خطوط هوایی آمریکا در دالاس تگزاس، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده ۲۰۲۶ برگزار شد.