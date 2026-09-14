کد خبر: 1379359
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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تجمع ژاپنی‌ها برای اخراج سفیر اسرائیل و بستن سفارت در توکیو

ژاپن شهروندان ژاپنی با برگزاری یک تجمع خواهان اخراج سفیر رژیم صهیونیستی و بسته شدن سفارت این رژیم شدند.

جوان آنلاین: ده ها شهروند ژاپنی با تجمع مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در توکیو جنایات این رژیم در حق مردم مظلوم فلسطین را محکوم کرده و خواهان اخراج سفیر جدید اسرائیل شدند.

به گزارش مهر، شرکت کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم های فلسطین شعارهایی در حمایت از توقف جنگ در نوار غزه سر دادند.

نیروهای امنیتی ژاپن نیز به صورت گسترده در اطراف این سفارت خانه مستقر شدند.

شبکه ضد تجارت سلاح در ژاپن اعلام کرد که هدف از برگزاری این تجمع اعلام اعتراض رسمی خطاب به دولت بود.

شهروندان ژاپنی همچنین خواهان بازداشت نتانیاهو و بسته شدن سفارت رژیم اشغالگر در این کشور شدند. آنها به روابط میان توکیو و تل آویو به ویژه همکاری های نظامی و تسلیحاتی اعتراض کردند.

برچسب ها: ژاپن ، اعتراضات مردم ، سفارت اسرائیل
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