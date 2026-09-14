با وجود مخالفت بومیان؛ آمریکا ساخت بخش جدید دیوار مرزی در آریزونا را کلید زد

دولت دونالد ترامپ با وجود مخالفت صریح قوم توهونو اودهام و نگرانی‌ها درباره پیامدهای فرهنگی و زیست‌محیطی این طرح، عملیات ساخت بخش جدیدی از دیوار مرزی آمریکا با مکزیک را در ایالت آریزونا آغاز کرد.

جوان آنلاین: دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، عملیات ساخت بخش جدیدی از دیوار مرزی این کشور با مکزیک به طول ۱۰۰ کیلومتر را در بخش «توسان» در ایالت آریزونا آغاز کرده است؛ اقدامی که با مخالفت شدید قوم توهونو اودهام (Tohono O’odham) مواجه شده است.

بومیان توهونو، دولت فدرال آمریکا را به نقض حاکمیت سرزمینی، تهدید زیست‌بوم‌های شکننده و به خطر انداختن گورستان‌ها و زیرساخت‌های مقدس و باستانی متهم کرده و نسبت به پیامدهای اجرای این پروژه هشدار داده است.

پروژه یادشده که به‌طور رسمی توکسون ۵ (Tucson ۵) نام‌گذاری شده، احداث یک مانع دولایه از فولاد و بتن با ارتفاع حدود ۹.۱ متر را شامل می‌شود.

اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) نیز در اواخر ماه اوت (شهریور)، پیمانکاران و مأموران مسلح خود را برای انجام عملیات اندازه‌گیری، بررسی خاک و جابه‌جایی ماشین‌آلات سنگین در منطقه مستقر کرد.

مناقشه بر سر حاکمیت سرزمینی

قوم توهونو اودهام در اعتراض به ساخت دیوار مرزی، علیه این پروژه در دادگاه اقامه دعوا کرد؛ با این حال، یک قاضی فدرال در واشنگتن در ماه اوت گذشته به سود دولت آمریکا رأی داد و اعلام کرد که بومیان نتوانسته اند نقض رسمی حاکمیت خود را اثبات کنند.

مبنای این حکم قضایی، فرمان صادرشده در سال ۱۹۰۷ از سوی تئودور روزولت، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا عنوان شده است. بر اساس این فرمان، نواری از زمین به عرض ۱۸.۳ متر در امتداد مرز میان ایالت‌های کالیفرنیا و نیومکزیکو به عنوان «زمین مورد استفاده فدرال» برای کنترل مرزی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر اختصاص داده شد.

رادنی اسکات، کمیسر اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، هنگام اعلام ازسرگیری عملیات ساخت این بخش از دیوار، از اجرای پروژه دفاع کرد و گفت این طرح امکان مسدود کردن یکی از مسیرهای غیرقانونی مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی در مرز مکزیک را فراهم خواهد کرد.

در مقابل، مقام‌های منطقه حفاظت‌شده توهونو اودهام، ضرورت اجرای این پروژه را رد کرده و تاکید دارند که به‌طور مستمر با گشت مرزی آمریکا در زمینه نظارت بر این منطقه همکاری کرده است.

ورلون خوزه، رئیس توهونو اودهام، با اشاره به وضعیت منطقه گفت که طی دو سال گذشته، شمار بازداشت مهاجران در این بخش از مرز ۹۵ درصد کاهش یافته است و بر همین اساس، پروژه ساخت دیوار را بی‌فایده و نامتناسب توصیف کرد.

نگرانی درباره رفت‌وآمد و اماکن مقدس

جامعه توهونو اودهام همچنین هشدار داده است که احداث دیوار مرزی، رفت‌وآمدهای روزانه اعضای این قوم را که در دو سوی مرز سکونت دارند، مختل خواهد کرد.

به گفته این جامعه، اعضای این قوم برای انجام مراسم مذهبی و دیدارهای خانوادگی در دو سوی مرز رفت‌وآمد می‌کنند و احداث این سازه می‌تواند این ارتباطات را مختل کند.

بومیان همچنین نسبت به تاثیر پروژه بر مناطق مقدس و آیینی ابراز نگرانی کرده‌اند. از جمله این مناطق، چشمه کیتوباکیتو (Quitobaquito) است که زیستگاه گونه‌های حفاظت‌شده‌ای از جمله لاک‌پشت سونویتا (Sonoyta) و ماهی پاپو(pupo) به شمار می‌رود.

درخواست برای توقف عملیات

در همین حال، آدلیتا گریخالوا، نماینده دموکرات ایالت آریزونا در کنگره آمریکا، از اداره گمرک و حفاظت مرزی این کشور خواست عملیات ساخت‌وساز را متوقف کند.

وی با انتقاد از این اقدام، ساخت دیوار در این منطقه را نقض حقوق فرهنگی بومیان دانست.

در شرایطی که قوم توهونو اودهام همچنان درخواست‌های تجدیدنظر خود را در دادگاه‌های عالی‌تر پیگیری می‌کند، گروه‌هایی از ساکنان بومی نیز به‌صورت مسالمت‌آمیز در اطراف محل اجرای پروژه تجمع کرده‌اند؛ این معترضان با برگزاری مراسم سنتی و تحصن، مخالفت خود را با پیشروی ماشین‌آلات سنگین و ادامه عملیات ساخت دیوار مرزی اعلام می‌کنند.