کد خبر: 1379357
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

سی‌ان‌ان: عربستان در برابر انصارالله گزینه‌های زیادی ندارد

یمن همزمان با افزایش فشارهای انصارالله بر عربستان، کارشناسان به سی‌ان‌ان گفته‌اند احتمال واکنش گسترده ریاض در حال افزایش است و در صورت تبدیل شدن درگیری به جنگی تمام‌عیار، ممکن است عربستان نیز به یکی از طرف‌های جنگ گسترده‌تر ایران و آمریکا تبدیل شود.

جوان آنلاین: «محمد الباشا» کارشناس مسائل یمن و مشاور ریسک، مستقر در واشنگتن به سی‌ان‌ان گفت اکنون همه نشانه‌ها «به سوی یک اقدام تلافی‌جویانه گسترده عربستان اشاره دارد و احتمال آن هر روز بیشتر می‌شود. در این مرحله، آنها دیگر گزینه‌ای ندارند.»

به گزارش ایسنا، یک مقام ارشد سعودی نیز ماه گذشته به سی‌ان‌ان گفته بود عربستان خود را برای «حملات هماهنگ چندگانه» از سوی گروه‌های عراقی که با انصارالله یمن همکاری می‌کنند، آماده می‌کند.

«نصرالدین عامر» رئیس خبرگزاری یمنی صبا روز جمعه به سی‌ان‌ان گفت آنها به «اعمال فشار» بر عربستان ادامه خواهند داد تا «محاصره ناعادلانه‌ای را که دشمن سعودی ۱۲ سال است تحمیل کرده، بشکنند.»

در همین حال، «چینزیا بیانکو» پژوهشگر مهمان شورای روابط خارجی اروپا گفت جنگ تمام‌عیار میان عربستان و انصارالله احتمالاً ایران را که از فوریه با آمریکا در جنگ است، بیش از پیش وارد معادله خواهد کرد.

او گفت: «در آن صورت دشوار خواهد بود که این درگیری صرفاً یک مسئله یمنی باقی بماند و به فصلی از جنگ گسترده‌تر آمریکا و ایران تبدیل نشود؛ جنگی که عربستان در آن در کنار آمریکا به یک طرف درگیر تبدیل خواهد شد.»

به گزارش سی‌ان‌ان، آمریکا حدود ۱۰۰ مستشار نظامی به عربستان اعزام کرده است تا برای عملیات نظامی این کشور علیه انصارالله اطلاعات فراهم کنند. «نواف عبید» پژوهشگر ارشد دپارتمان مطالعات جنگ کالج کینگ لندن و مشاور سابق دولت عربستان نیز به سی‌ان‌ان گفت عربستان از آمریکا درخواست کمک اطلاعاتی کرده است.

او افزود: «تا امروز، این حمایت محدود بوده است.»
راه‌حل‌های سیاسی تمام شده‌اند

وزارت خارجه عربستان پس از حمله به خط لوله شرق-غرب اعلام کرد این کشور «در این مرحله تصمیم گرفته پاسخ ندهد و از تلاش‌های دولت عراق» که حمله از خاک آن انجام شده، حمایت کند، اما «حق خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم جهت حفاظت از حاکمیتش محفوظ می‌داند.»

الباشا گفت حتی اگر ریاض با انصارالله به توافق برسد، چنین توافقی احتمالاً به معنای پذیرش کامل خواسته‌های این جنبش خواهد بود.

او افزود: «و این تسلیم بسیار پرهزینه‌ای است. اساساً به معنای تسلیم شدن است.»
احتمال تشدید عملیات در روزهای آینده

«سلمان الانصاری» تحلیلگر ژئوپلیتیک سعودی به سی‌ان‌ان گفت عملیات نظامی نیروهای یمنی وابسته به عربستان علیه انصارالله هم‌اکنون در جریان است و پیش‌بینی می‌شود «در روزها یا حتی ساعات آینده به‌طور قابل توجهی تشدید شود.»

او افزود ممکن است «شاهد غافلگیری‌های بزرگی در چند جبهه باشیم.»

الانصاری همچنین گفت عربستان بدون «حمایت قاطع، پایدار و بدون ابهام بین‌المللی» وارد جنگ تمام‌عیار نخواهد شد. 

برچسب ها: ارتش یمن ، عربستان سعودی ، باب المندب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار