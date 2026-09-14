همزمان با افزایش فشارهای انصارالله بر عربستان، کارشناسان به سی‌ان‌ان گفته‌اند احتمال واکنش گسترده ریاض در حال افزایش است و در صورت تبدیل شدن درگیری به جنگی تمام‌عیار، ممکن است عربستان نیز به یکی از طرف‌های جنگ گسترده‌تر ایران و آمریکا تبدیل شود.

جوان آنلاین: «محمد الباشا» کارشناس مسائل یمن و مشاور ریسک، مستقر در واشنگتن به سی‌ان‌ان گفت اکنون همه نشانه‌ها «به سوی یک اقدام تلافی‌جویانه گسترده عربستان اشاره دارد و احتمال آن هر روز بیشتر می‌شود. در این مرحله، آنها دیگر گزینه‌ای ندارند.»

به گزارش ایسنا، یک مقام ارشد سعودی نیز ماه گذشته به سی‌ان‌ان گفته بود عربستان خود را برای «حملات هماهنگ چندگانه» از سوی گروه‌های عراقی که با انصارالله یمن همکاری می‌کنند، آماده می‌کند.

«نصرالدین عامر» رئیس خبرگزاری یمنی صبا روز جمعه به سی‌ان‌ان گفت آنها به «اعمال فشار» بر عربستان ادامه خواهند داد تا «محاصره ناعادلانه‌ای را که دشمن سعودی ۱۲ سال است تحمیل کرده، بشکنند.»

در همین حال، «چینزیا بیانکو» پژوهشگر مهمان شورای روابط خارجی اروپا گفت جنگ تمام‌عیار میان عربستان و انصارالله احتمالاً ایران را که از فوریه با آمریکا در جنگ است، بیش از پیش وارد معادله خواهد کرد.

او گفت: «در آن صورت دشوار خواهد بود که این درگیری صرفاً یک مسئله یمنی باقی بماند و به فصلی از جنگ گسترده‌تر آمریکا و ایران تبدیل نشود؛ جنگی که عربستان در آن در کنار آمریکا به یک طرف درگیر تبدیل خواهد شد.»

به گزارش سی‌ان‌ان، آمریکا حدود ۱۰۰ مستشار نظامی به عربستان اعزام کرده است تا برای عملیات نظامی این کشور علیه انصارالله اطلاعات فراهم کنند. «نواف عبید» پژوهشگر ارشد دپارتمان مطالعات جنگ کالج کینگ لندن و مشاور سابق دولت عربستان نیز به سی‌ان‌ان گفت عربستان از آمریکا درخواست کمک اطلاعاتی کرده است.

او افزود: «تا امروز، این حمایت محدود بوده است.»

راه‌حل‌های سیاسی تمام شده‌اند

وزارت خارجه عربستان پس از حمله به خط لوله شرق-غرب اعلام کرد این کشور «در این مرحله تصمیم گرفته پاسخ ندهد و از تلاش‌های دولت عراق» که حمله از خاک آن انجام شده، حمایت کند، اما «حق خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم جهت حفاظت از حاکمیتش محفوظ می‌داند.»

الباشا گفت حتی اگر ریاض با انصارالله به توافق برسد، چنین توافقی احتمالاً به معنای پذیرش کامل خواسته‌های این جنبش خواهد بود.

او افزود: «و این تسلیم بسیار پرهزینه‌ای است. اساساً به معنای تسلیم شدن است.»

احتمال تشدید عملیات در روزهای آینده

«سلمان الانصاری» تحلیلگر ژئوپلیتیک سعودی به سی‌ان‌ان گفت عملیات نظامی نیروهای یمنی وابسته به عربستان علیه انصارالله هم‌اکنون در جریان است و پیش‌بینی می‌شود «در روزها یا حتی ساعات آینده به‌طور قابل توجهی تشدید شود.»

او افزود ممکن است «شاهد غافلگیری‌های بزرگی در چند جبهه باشیم.»

الانصاری همچنین گفت عربستان بدون «حمایت قاطع، پایدار و بدون ابهام بین‌المللی» وارد جنگ تمام‌عیار نخواهد شد.