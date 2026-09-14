جوان آنلاین: میانگین درآمد نفتکشهای غولپیکر از ابتدای سپتامبر بیش از ۴۰ درصد بیشتر رشد کرده است.
اما گرانی کرایه نفتکشها تنها به خاطر بحران هرمز نیست. فایننشال تایمز به تازگی اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا به دلیل هزینههای سنگین پشتیبانی هوایی، از نفتکشهای عبوری خواسته در زمانهای بسیار محدودی حرکت کنند.
بر این اساس، هزینه اجاره نفتکش در مسیر خلیج فارس به چین بالاترین بازده تاریخ خود را ثبت کرده و از ۸۰۰ هزار دلار در روز فراتر رفته است.
این در حالی است که با کاهش تردد از هرمز و رشد تقاضای آسیا برای منابع جایگزین، پیشنهادهای حمل نفت از خلیج مکزیک به آسیا هم به سطحی بیسابقه رسیده است. هزینه یک سفر از این مسیر از ۲۹ میلیون دلار فراتر رفته که معادل حدود ۱۵ دلار برای هر بشکه است.
یعنی از پولی که برای خرید هر بشکه نفت پرداخت میشود، ۱۵ دلار فقط صرف رساندن آن به مقصد میشود.