زمان بازی تراکتور و استقلال مشخص شد

جوان آنلاین: برنامه مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:
هفته هشتم
پنجشنبه ۱۶ مهر
آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
نساجی مازندران-ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶- ورزشگاه وطنی قائمشهر
تراکتور تبریز - استقلال- ساعت ۱۷- ورزشگاه یادگار امام تبریز
فولاد مبارکه سپاهان- فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان- مس شهر بابک- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
جمعه ۱۷ مهر
گل گهر سیرجان- استقلال خوزستان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
چادر ملو اردکان-خیبر خرم آباد- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد
پرسپولیس- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای شهر قدس
شنبه ۱۸ مهر
پیکان تهران-شمس اذر قزوین- ساعت ۱۷- ورزشگاه پاس تهران
دیدارهای معوقه هفته هفتم لیگ برتر
سه شنبه ۲۱ مهر
ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۶- ورزشگاه فولادشهر اصفهان
ملوان بندرانزلی-فولاد خوزستان - ساعت ۱۷- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۷- ورزشگاه پارس شیراز
چهارشنبه ۲۲ مهر
خیبر خرم آباد- پرسپولیس- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی خرم آباد
هفته نهم
شنبه ۲۵ مهر
ملوان بندر انزلی- تراکتورتبریز- ساعت ۱۷- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
صنعت نفت آبادان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی آبادان
یکشنبه ۲۶ مهر
ذوب آهن اصفهان - چادر ملو اردکان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
استقلال - گل گهر سیرجان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس
خیبرخرم آباد- استقلال خوزستان- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی خرم آباد
شمس آذر قزوین - فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
فولاد خوزستان- نساجی مازندران- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
دوشنبه ۲۷ مهر
مس شهربابک- پرسپولیس- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
فجر سپاسی شیراز - پیکان تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پارس شیراز
هفته دهم؛ گرامیداشت دهه فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
چهارشنبه ۲۹ مهر
تراکتور تبریز- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷- ورزشگاه یادگار امام تبریز
پنجشنبه ۳۰ مهر
چادرملو اردکان- استقلال- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید نصیرییزد
جمعه اول آبان
گل گهرسیرجان-خیبر خرم آباد- ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه شهید سلیمانیسیرجان
آلومینیوم اراک - ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
یکشنبه ۳ آبان
پیکان تهران- ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۶- ورزشگاه پاس تهران
نساجی مازندران- فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه وطنی قائمشهر
فولاد مبارکه سپاهان- مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پرسپولیس - فولاد خوزستان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس
استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۷- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.
هفته یازدهم؛ روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
پنجشنبه ۷ آبان
فجر سپاسی شیراز- تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پارس شیراز
جمعه ۸ آبان
ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
نساجی مازندران- پرسپولیس- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاهوطنی قائمشهر
ملوان بندر انزلی- چادرملو اردکان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
خیبر خرم آباد- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
استقلال- شمس آذر قزوین - ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس
فولاد خوزستان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۸- ورزشگاهشهداء فولاد
شنبه ۹ آبان
مس شهر بابک- پیکان تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
صنعت نفت آبادان- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
هفته دوازدهم؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و گرامیداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
پنجشنبه ۱۴ آبان
شمس آذر قزوین- صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاهسردار آزادگان قزوین
جمعه ۱۵ آبان
فولاد مبارکه سپاهان-ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
آلومینیوم اراک- مس شهر بابک- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
پرسپولیس- فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهداء شهر قدس
چادرملو اردکان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
شنبه ۱۶ آبان
پیکان تهران- نساجی مازندران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه پاس تهران
تراکتور تبریز- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امامتبریز
استقلال خوزستان- استقلال- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
یکشنبه ۱۷ آبان
گل گهر سیرجان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان