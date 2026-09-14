کد خبر: 1379354
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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴
ورزش » ساير

زمان بازی تراکتور و استقلال مشخص شد

تراکتور با اعلام سازمان لیگ تیم های فوتبال تراکتور و استقلال در هفته هشتم لیگ برتر روز ۱۶ مهر به مصاف هم خواهند رفت.

جوان آنلاین: برنامه مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته هشتم

پنجشنبه ۱۶ مهر

آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

نساجی مازندران-ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶- ورزشگاه وطنی قائمشهر

تراکتور تبریز - استقلال- ساعت ۱۷- ورزشگاه یادگار امام تبریز

فولاد مبارکه سپاهان- فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان- مس شهر بابک- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

جمعه ۱۷ مهر

گل گهر سیرجان- استقلال خوزستان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

چادر ملو اردکان-خیبر خرم آباد- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد

پرسپولیس- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای شهر قدس

شنبه ۱۸ مهر

پیکان تهران-شمس اذر قزوین- ساعت ۱۷- ورزشگاه پاس تهران

دیدارهای معوقه هفته هفتم لیگ برتر

سه شنبه ۲۱ مهر

ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۶- ورزشگاه فولادشهر اصفهان

ملوان بندرانزلی-فولاد خوزستان - ساعت ۱۷- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۷- ورزشگاه پارس شیراز

چهارشنبه ۲۲ مهر

خیبر خرم آباد- پرسپولیس- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی خرم آباد

هفته نهم

شنبه ۲۵ مهر

ملوان بندر انزلی- تراکتورتبریز- ساعت ۱۷- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

صنعت نفت آبادان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه ۲۶ مهر

ذوب آهن اصفهان - چادر ملو اردکان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

استقلال - گل گهر سیرجان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس

خیبرخرم آباد- استقلال خوزستان- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی خرم آباد

شمس آذر قزوین - فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

فولاد خوزستان- نساجی مازندران- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

دوشنبه ۲۷ مهر

مس شهربابک- پرسپولیس- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

فجر سپاسی شیراز - پیکان تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پارس شیراز

هفته دهم؛ گرامیداشت دهه فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

چهارشنبه ۲۹ مهر

تراکتور تبریز- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷- ورزشگاه یادگار امام تبریز

پنجشنبه ۳۰ مهر

چادرملو اردکان- استقلال- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید نصیرییزد

جمعه اول آبان

گل گهرسیرجان-خیبر خرم آباد- ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه شهید سلیمانیسیرجان

آلومینیوم اراک - ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

یکشنبه ۳ آبان

پیکان تهران- ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۶- ورزشگاه پاس تهران

نساجی مازندران- فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه وطنی قائمشهر

فولاد مبارکه سپاهان- مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پرسپولیس - فولاد خوزستان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس

استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۷- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

هفته یازدهم؛ روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

پنجشنبه ۷ آبان

فجر سپاسی شیراز- تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پارس شیراز

جمعه ۸ آبان

ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

نساجی مازندران- پرسپولیس- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاهوطنی قائمشهر

ملوان بندر انزلی- چادرملو اردکان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

خیبر خرم آباد- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد

استقلال- شمس آذر قزوین - ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس

فولاد خوزستان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۸- ورزشگاهشهداء فولاد

شنبه ۹ آبان

مس شهر بابک- پیکان تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

صنعت نفت آبادان- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

هفته دوازدهم؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و گرامیداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پنجشنبه ۱۴ آبان

شمس آذر قزوین- صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاهسردار آزادگان قزوین

جمعه ۱۵ آبان

فولاد مبارکه سپاهان-ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

آلومینیوم اراک- مس شهر بابک- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

پرسپولیس- فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهداء شهر قدس

چادرملو اردکان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد

شنبه ۱۶ آبان

پیکان تهران- نساجی مازندران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه پاس تهران

تراکتور تبریز- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امامتبریز

استقلال خوزستان- استقلال- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود

یکشنبه ۱۷ آبان

گل گهر سیرجان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

برچسب ها: تراکتور ، استقلال ، لیگ برتز
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