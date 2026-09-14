قیمت دیزل در آمریکا اوج جدیدی گرفت

قیمت دیزل آمریکا روز دوشنبه به رکورد جدیدی رسید و برای اولین بار به ۶ دلار و ۲۳ سنت در هر گالن رسید.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، خواسته است که هدف قرار دادن پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند. او می‌گوید این حملات به جهان آسیب می‌رساند، زیرا اختلال در عرضه سوخت ناشی از جنگ‌های اوکراین و ایران، قیمت دیزل در آمریکا را به بالاترین حد خود رسانده است.

به گزارش ایسنا، اوکراین در ماه‌های اخیر حملات به تاسیسات نفتی و زیرساخت‌های لجستیکی روسیه را تشدید کرده است تا پس از بیش از چهار سال و نیم درگیری، هزینه جنگ را برای مسکو افزایش دهد.

این حملات ظرفیت پالایش روسیه را به‌شدت مختل کرده و به کمبود گسترده سوخت منجر شده است، به‌طوری که مسکو اخیرا ممنوعیت صادرات دیزل را تا پایان سپتامبر تمدید کرده تا بتواند عرضه داخلی را تثبیت کند.

ترامپ روز یکشنبه در جریان سفر رسمی خود به ایرلند گفت: «آقای زلنسکی باید یک کار انجام دهد. او باید از کار انداختن تاسیسات دیزل در روسیه دست بردارد.»

اوکراین که نگران زمستانی بسیار دشوار در سایه احتمال حمله مجدد روسیه به زیرساخت‌های انرژی خود است، پیش‌تر پالایشگاه‌های نفت روسیه را اهداف نظامی مشروع توصیف کرده بود.

هشدار ترامپ اندکی پس از آن مطرح می‌شود که قیمت دیزل — سوختی حیاتی برای طیف وسیعی از فعالیت‌ها، از حمل‌ونقل سنگین و کشتیرانی تجاری گرفته تا صنایعی مانند معدن و کشاورزی — روز جمعه برای نخستین بار از مرز ۶ دلار در هر گالن گذشت.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت کشوری به ۶.۰۶ دلار در هر گالن رسید و رانندگان کامیون و کشاورزان اکنون برای سوخت‌گیری کامیون‌های سنگین و تراکتورهای خود، حدود ۶۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته هزینه می‌کنند.

افزایش شدید قیمت دیزل با جهش قیمت نفت خام همزمان شده که به دلیل تجاوز نظامی دوباره آمریکا به ایران و تجدید نگرانی‌ها نسبت به اختلال در عرضه، هفته گذشته از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در نوامبر، صبح دوشنبه با ۲.۱ درصد افزایش، به ۱۰۶ دلار و ۶۹ سنت در هر بشکه رسید و روند صعودی خود را پس از جهش بیش از ۲۰ درصدی در ماه گذشته، ادامه داد. در همین حال، معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا با سررسید اکتبر، با ۲.۱ درصد افزایش، به ۱۰۲ دلار و ۱۵ سنت در هر بشکه رسید. این قرارداد که طی ماه گذشته نزدیک به ۲۵ درصد رشد داشته است، هفته گذشته برای نخستین بار از ماه مه، از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد.

خط لوله «شرق-غرب» عربستان سعودی — که زیرساختی حیاتی در حوزه انرژی محسوب می‌شود و به این کشور امکان می‌دهد تا تنگه راهبردی هرمز را دور بزند — روز جمعه در پی یک حمله به‌طور موقت تعطیل شد و نگرانی‌ها را در مورد عرضه منطقه‌ای تشدید کرد.