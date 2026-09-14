آزادی اسیران دستاوردی انسانی در کنار پیروزی بزرگ نظامی است/ دشمن درس بگیرد

جوان آنلاین: «عبدالقادر المرتضی، رئیس کمیته ملی امور اسرای یمن، گفت: آزادی اسیران از بند مزدوران در ساحل غربی، یک دستاورد انسانی در چارچوب پیروزی بزرگ نظامی است. عملیات در زمانی انجام شد که طرف مقابل در اجرای توافق تبادل اسرا، کارشکنی می‌کرد.

به گزارش ایرنا، المرتضی در مصاحبه تلفنی با تلویزیون المسیره، اظهار داشت: اسرای آزاد شده از زندان‌های عوامل تحت حمایت عربستان، رنج زیادی کشیده‌اند. ما در چارچوب تلاش‌ برای تضمین آزادی آنان، امتیازاتی دادیم، اما طرف مقابل تمام تلاش‌های میانجیگری را رد کرد. در نهایت، عملیات نظامی موجب آزادی آنها از دست دشمن شد.

المرتضی این پیروزی را به رهبر انصارالله یمن، رهبری سیاسی، قهرمانان نیروهای مسلح، مردم یمن، زندانیان و خانواده‌هایشان تبریک گفت و تاکید کرد: آزادی اسیران در جریان عملیات نظامی اهمیت ویژه‌ای داشته و در مقایسه با تبادل اسیران از طریق مذاکرات، طعم متفاوتی دارد.

وی گفت: آزادی اسیران زمانی رقم خورد که دشمن در اجرای تبادل زندانیان که بیش از دو ماه پیش بر سر آن توافق شده بود، تعلل می‌کرد و بهانه‌هایی برای کارشکنی و فرار از اجرای آن می‌تراشید اما اکنون شادی حاصل از آزادی زندانیان با شادی پیروزی نظامی برابر است.

او گفت: طرف مقابل با پرونده زندانیان برخورد انسانی نمی‌کند، بلکه از آن برای باج‌گیری سیاسی و خشنود کردن اربابان خود در ریاض استفاده می‌کند.

المرتضی گفت: این کمیته در خصوص تبادل اسیران، پیوسته آمادگی خود را برای اجرای اصل «همه برای همه» در تمام مذاکرات و جلسات، ابراز کرده است. با این حال، طرف مقابل به طور خاص بر اسیران و خلبانان سعودی تمرکز کرده است. دغدغه اصلی طرف مقابل، انتخاب اسیران سعودی است.

وی خاطرنشان کرد که کمیته ملی اسیران آماده نهایی کردن و اجرای توافق است، مشروط بر اینکه تمام نکات آن رعایت شود و موضوع اسیران را به عنوان یک مسئله انسانی به تحولات میدانی ربط ندهد.

وی همچنین بیان کرد: تعلل، سرسختی و بهانه‌تراشی بی‌فایده خواهد بود. اراده خداوند ممکن است واقعیت جدیدی را در جبهه‌های باقی‌مانده ایجاد کند، همانطور که در ساحل غربی اتفاق افتاد. کمیته ملی اسیران در رسیدگی به پرونده زندانیان جدی و صادق است و آن را یک مسئله انسانی می‌داند.

وی با اشاره به اهتمام خاص رهبر انصارالله یمن به پرونده اسیران گفت: اولویت اصلی کمیته ملی امور اسیران، آزادی همه زندانیان در همه جبهه‌ها و مناطق است. این کمیته احساس مسئولیت عمیقی در برابر خدا، رهبری و خانواده‌های اسیران دارد.

او تاسف عمیق کمیته ملی امور اسیران را از ادامه اسارت برخی اسیران برای سال‌های متمادی که به هفت، هشت و حتی ده سال رسیده است، ابراز کرد و گفت: این کمیته تا رسیدن به هدف تعیین شده، که آزادی همه اسیران و مفقودان است، به خواست خدا، به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.