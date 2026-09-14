رویارویی رئیس فدرال رزرو و ترامپ بر سر نرخ بهره

همزمان با افزایش انتظارات از کوین وارش رئیس فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، مخالفت دونالد ترامپ با این افزایش، دو طرف را در مسیر تقابل و رویارویی قرار داده است.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز نوشت، این رویارویی همزمان با تداوم تورم بالا، و آمادگی بازارها برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو که در تضاد با خواسته رئیس جمهوری آمریکا قرار دارد، بروز کرده است.

به گزارش ایرنا، اقتصاددانان هشدار می دهند که اگر رئیس بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره حمایت نکند، «اعتبار» نهاد متبوعش فدرال رزرو زیر سوال خواهد رفت، چرا که آمارهای رسمی هیچ نشانه ای از بهبود قابل توجهی نشان نداده اند. رئیس فدرال رزرو گفته بود باید برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره شاهد چنین نشانه هایی از بهبود باشیم.

اما افزایش نرخ بهره برای اولین باردر سه سال گذشته و در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا می تواند خشم ترامپ را تحریک کند. او به وضوح گفته که قصد دارد هزینه های استقراض را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. ترامپ روز یکشنبه بار دیگر تکرار کرد که آمریکا باید «پایین ترین نرخ بهره را در جهان داشته باشد».

فشارها بر بانک مرکزی آمریکا و مخالفت ترامپ با افزایش نرخ بهره، زمینه را برای بروز اختلافات میان ترامپ و وارش فراهم کرده است. ترامپ، وارش را برای ریاست بانک مرکزی آمریکا نامزد کرد و اکنون تنها چهار ماه از دوره ریاست او می گذرد. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این لقب «احمق» را به جروم پاول رئیس سابق فدرال رزرو و سلف وارش داده بود، زیرا به زعم رئیس جمهوری آمریکا، وی نرخ بهره را به اندازه کافی سریع کاهش نداده بود.

در آمریکا، نرخ تورم در بیشتر ماه های سال ۲۰۲۶ بالا بوده زیرا افزایش قیمت سوخت ناشی از تهاجم نظامی ترامپ علیه ایران به بخش های دیگر اقتصاد این کشور نیز سرایت کرده است.

وارش ماه گذشته در نشستی به اقتصاددانان و رؤسای بانک‌های مرکزی گفت: رشد قیمت‌ها «نگران‌کننده‌تر» شده است و اگر تورم به‌ زودی کاهش پیدا نکند، تصمیم گیرندگان نرخ بهره، «کارهایی برای انجام دادن» خواهند داشت.

روز جمعه، زمانی که اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در ماه آگوست (مرداد) همچنان روی ۳.۴ درصد باقی مانده و نسبت به سطح ماه ژوئیه (تیر) تغییری نکرده است، نشانه چندانی از کاهش تورم مشاهده نشد.

این گزارش تورمی باعث شد بسیاری از بانک‌های بزرگ وال‌استریت پیش ‌بینی خود درباره تصمیم فدرال رزرو را از «ثابت نگه داشتن نرخ بهره» به «افزایش نرخ بهره» تغییر دهند. احتمال افزایش نرخ بهره از نگاه سرمایه‌گذاران، از ۵۰ درصد در ابتدای هفته گذشته به نزدیک ۹۰ درصد در روز جمعه رسیده است.

ترامپ گفته که وارش «می‌خواهد کار درست را درباره نرخ بهره انجام دهد»، اما ممکن است کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که وی آن را «سیاسی» و «خصمانه» توصیف کرده T مانع او شود.

فایننشال تایمز نوشت: این اظهار نظر ترامپ نشان می دهد ممکن است است وی در صورت افزایش نرخ بهره، به طور مستقیم تقصیر را به گردن رئیس فدرال رزرو نیندازد.

با این حال، تحلیلگران هشدار داده‌اند که افزایش احتمالی نرخ بهره تنها هفت هفته مانده تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که تکلیف حزبی را برای کنترل بر کنگره را برای نیمه دوم دوره ریاست‌جمهوری ترامپ مشخص می‌کند، ترامپ را می تواند ناامید و ناراضی کند.

به گزارش ایرنا، افزایش شاخص تورم در آمریکا فشار بر افزایش نرخ بهره را افزایش داده است. ترامپ به طور معمول به دنبال نرخ بهره پایین تر است زیرا در این صورت امکان وام گیری، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر می شود. در مقابل اولویت بانک مرکزی آمریکا کنترل تورم است زیرا اگر تورم باقی بماند این بانک ممکن است مجبور شود نرخ بهره را بالا ببرد.