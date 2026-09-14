هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در وین با دستور کاری گسترده شامل گزارش سالانه آژانس، فعالیت‌های علمی و فناوری هسته‌ای، همکاری‌های فنی، اجرای پادمان‌ها و بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای آغاز به کار کرد.

جوان آنلاین: جمهوری اسلامی ایران با ارائه درخواستی رسمی به دبیرخانه آژانس، خواستار گنجاندن موضوع «ممنوعیت همه اشکال حمله و تهدید به حمله علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس و اختصاص‌یافته به اهداف صلح‌آمیز» در دستور کار هفتادمین کنفرانس عمومی شده است.

به گزارش ایرنا، در یادداشت توضیحی ایران آمده است که حمله یا تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، مخاطرات جدی برای ایمنی و امنیت هسته‌ای ایجاد می‌کند، اعتبار نظام پادمانی آژانس را زیر سؤال می‌برد و فعالیت‌های مرتبط با استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را مختل می‌سازد.

جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که چنین اقداماتی با اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه آژانس، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در منشور ملل متحد مغایرت دارد و حق مسلم کشورها برای تحقیق، توسعه، تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نقض می‌کند.

تهران در توضیح ضرورت طرح این موضوع اعلام کرده است که کنفرانس عمومی باید زمینه بررسی ابعاد حقوقی، نهادی و فنی حملات علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، مسئولیت عاملان این اقدامات و پیامدهای آن برای نظام منع اشاعه و اعتبار سازوکارهای پادمانی را فراهم کند.

هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز بین‌المللی وین ادامه خواهد داشت. نمایندگان و مقام‌های ارشد کشورهای عضو در این مدت درباره گزارش سالانه آژانس، بودجه سال ۲۰۲۷، ایمنی و امنیت هسته‌ای، تقویت فعالیت‌های علمی و فناوری هسته‌ای، همکاری‌های فنی و نحوه اجرای پادمان‌ها گفت‌وگو می‌کنند.

در این نشست قرار بود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان سخنرانی کند که کارشکنی و سوء استفاده ایالات متحده، مانع شد. بر اساس برنامه اعلام شده، «بهروز کمالوندی» سخنگو و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی در این اجلاس سخنرانی کند.

کنفرانس عمومی یکی از نهادهای اصلی سیاست‌گذاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که از نمایندگان تمامی کشورهای عضو تشکیل می‌شود و هر سال در ماه سپتامبر در مقر این نهاد در وین برگزار می‌شود.