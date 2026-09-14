جوان آنلاین: حاتم احمدی مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی درباره بحث سربازی علیرضا بیرانوند و تأکید سردار رادان فرمانده انتظامی کل کشور بر اعزام به خدمت او در مهرماه اظهار داشت: چیزی که من شنیدم این است که علیرضا بیرانوند امروز دفترچه اعزام به سربازی خود را پُست میکند. حالا باید ببینیم زمان اعزام او اول مهر اعلام میشود یا اول آبان. قبل از فصل پیگیر بودیم ولی الان بیرانوند برای ما کارایی ندارد و تا نیمفصل نمیتواند بازی کند. در صورت آمدن به تیم ما هم باید تا نیمفصل فقط کنار تیم تمرین کند.
وی افزود: قبلاً که پیگیر وضعیت بیرانوند بودم اعلام کردم این بازیکن از اول مهرماه سرباز است و دیگر ارفاقی به او نمیشود، اما نمیدانم برخی چرا به او گفتند که در تراکتور بماند و سربازیاش را عقب میاندازند. فجرسپاسی یک باشگاه صد درصد نظامی است و هر تصمیمی که ستاد کل بگیرد برای ما قابل احترام است. بیرانوند هم یک بازیکن ملی است و برای او احترام قائل هستیم.
«آیا برای حضور بیرانوند در فجرسپاسی مذاکرهای با او یا ستاد کل نیروهای مسلح داشتهاید؟» مدیرعامل باشگاه فجر در پاسخ به این سوال گفت: کسانی که سرباز میشوند اختیارشان دست ستاد کل نیروهای مسلح است. صحبتهایی با ستاد انجام دادم. اولویت هم ما هستیم. چند روز پیش از ستاد کل نیروهای مسلح هم با من تماس گرفتند و گفتند که بیرانوند از اول مهرماه سرباز است و هیچ ارفاقی دیگری به او نخواهد شد.
حاتم احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد بیرانوند یک نیمفصل در تیم نیروی زمینی در لیگ دسته اول بازی کند و بعد به فجر سپاسی بپیوندد، گفت: خیر چنین امکانی نیست. اگر سربازی «کد» یک ارگان نظامی را بگیرد دیگر امکان تغییر آن وجود ندارد. قانون چنین اجازهای نمیدهد.