اظهارات وزیر نیروی عمان درباره تنگه هرمز

جوان آنلاین: در حالی که نگرانیها از مسدود شدن گذرگاههای دریایی افزایش یافته است، وزیر انرژی عمان در اظهاراتی تلاش کرد تنشها را تعدیل کند.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه «تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد»، پیشبینی کرد که وضعیت کنونی «کوتاهمدت» باشد.
به نقل از سایت خبری الحدث، این مقام عمانی همچنین در خصوص تبعات اقتصادی این بحران تأکید کرد که روند صعودی قیمت جهانی نفت و گاز «پایدار نیست» و نباید به عنوان یک وضعیت دائمی به آن نگریست.
این در حالی است که نشست منطقهای عمان که قرار بود امروز دوشنبه با محوریت مسائل مرتبط با تنگه هرمز و ترتیبات کشتیرانی در این آبراه راهبردی برگزار شود، به تعویق افتاده است.