قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ تاکنون رسید

جوان آنلاین: قیمت گاز در بورس اروپا از هزار دلار در هر هزار متر مکعب فراتر رفت. این افزایش قیمت برای نخستین بار از ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون ثبت شده است.
به گزارش مهر، روزنامه روسی «ایزوستیا» پیشتر با تاکید بر اینکه بازار سوخت اروپا شاهد افزایش بیثباتی است نوشت که این بازار هم اکنون تا ۶۰ درصد به منابع گازی آمریکا و نروژ وابسته شده است.
این روزنامه از قول کارشناسان نقل کرد که تهدید اصلی در فصل زمستان امسال علاوه بر کمبود سوخت، می تواند وقوع موج جدیدی از افزایش قیمتها باشد. اتحادیه اروپا در حالی وارد فصل سرما میشود که میزان ذخایر گاز آن تنها ۶۵.۶ درصد است که پایینترین نرخ طی ۱۵ سال اخیر به شمار میرود.
این روزنامه وضعیت تنگه هرمز را به عنوان یکی از عواملی دانست که ممکن است وضعیت گاز در اروپا را پیچیدهتر کند. حدود ۲۰ درصد از منابع گاز طبیعی مایع در جهان، به ویژه منابع قطر، از این تنگه عبور میکند.