جوان آنلاین: بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در نشست خبری اظهار کرد: ۳۱ درصد دامنه‌های بین‌المللی به روی ایرانی‌ها بسته است که بخشی به دلیل تحریم‌ها و بخش کوچکی هم به دلیل آلودگی دیوایس های ایرانی است اما پلتفرم‌های بزرگ دنیا حتی غیر آمریکایی ها به روی ایرانی‌ها بسته است

به گزارش ایرنا، وی افزود: بخشی از عدم دسترسی به دامنه‌ها هم به محدودیت‌های داخلی برمی‌گردد؛ اما این تحریم‌های بین‌المللی جای سوال دارد و بسیاری از خدماتی که ارائه می شود برای مصرف‌کننده نهایی است لذا پژوهشگران یا فعالان اقتصادی امکان استفاده ندارند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در همه جای دنیا شعار دسترسی آزاد به اطلاعات داده می شود ولی ۳۰ درصد خدمات را به روی ایرانی ها می بندند لذا کاربران چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت ها ندارند؛ همه پلتفرم‌های پرکاربرد هوش مصنوعی و تمام ای پی ای های گوگل یا بازی‌های مهم دنیا به روی کاربران ایران بسته‌اند حتی بازی هایی که برای کودکان است هم مسدود شده‌اند

اکبری یادآور شد: از دی ماه که اینترنت بین‌الملل قطع شد، ۵۰ درصد ظرفیت کشور را برگشت دادیم ولی پرداخت‌های ما ارزی است و تهیه آن برای ما سخت است با این حال تلاش می‌کنیم با فروش ترانزیت منابع توسعه ظرفیت را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه فیبر بین ایران و قطر و ایران و عمان در جنگ قطع شد تنها یک فیبر در خلیج فارس داشتیم که آن هم روز جمعه قطع شد؛ ترافیک بین‌الملل ما تا قبل از دی ماه ۵۰ درصد بیشتر از وضعیت کنونی بود و حتی رشد ظرفیت اینترنت ما از متوسط جهانی هم بالاتر بود در حال حاضر ۹۰ درصد ترافیک بین‌الملل را داریم ولی این افت ۱۰ درصدی به معنای کاهش ترافیک شبکه نیست، بخشی از ترافیک شبکه از مسیرهای قانونی در زمان جنگ خارج شده و دیگر برنگشته است.