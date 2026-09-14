ادامه حملات اشغالگران صهیونیستی به سوریه

منابع سوری با اشاره به تشدید تحرکات و حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور، اعلام کردند طی ۲۴ ساعت گذشته حداقل بیست مورد تجاوز و یورش اشغالگران در نقاط مختلف از جمله قنیطره ثبت شد.

جوان آنلاین: منابع سوری اعلام کردند: نظامیان اشغالگر حملات خود به شهرها و اقدامات تجاوزکارانه خود علیه شهروندان سوری را تشدید کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، بنابر اعلام این منابع، در ۲۴ ساعت گذشته حداقل ۲۰ مورد تجاوز و یورش دشمن صهیونیستی در قنیطره و درعا واقع در جنوب سوریه و نیز حومه دمشق ثبت شده است که شامل حملات زمینی، ایجاد ایست‌های بازرسی، گلوله‌باران، بازداشت‌ تعدادی از شهروندان سوری بوده است.

گشت‌زنی نظامیان رژیم صهیونیستی در منازل حومه دمشق و مناطقی از قنیطره و ربودن غیرنظامیان از دیگر اقدامات تجاوزکارانه نیروهای اسرائیلی بوده است.

گفتنی است که از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی آن، در قنیطره پیشروی کردند و همچنین بخش‌هایی از ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآوردند.