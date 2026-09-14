سازمان ملل از آوارگی نزدیک به ۱۰۰ هزار سودانی در ایالت «نیل آبی» خبر داد

سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد از اوایل سال جاری میلادی (دی ۱۴۰۴) تا کنون نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در ایالت «نیل آبی» سودان در نتیجه تشدید درگیری‌ها آواره‌ شده‌اند.

جوان آنلاین: سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد آمار مربوط به دوره زمانی ۱۱ ژانویه تا ۲۳ اوت (۲۱ دی ۱۴۰۴ تا اول شهریور ۱۴۰۵) در حدود ۹۹ هزار و ۲۷۷ نفر مشتمل بر ۱۹ هزار و ۴۹۷ خانوار از بخش‌های مختلف ایالت نیل آبی سودان آواره شده‌اند.

این آمار جدید نسبت به آمار قبلی این سازمان که ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه) منتشر شده بود افزایش ۶۶ درصدی در شمار آوارگان سودانی را نشان می‌دهد. سازمان بین‌المللی مهاجرت در آن زمان از آوارگی ۵۹ هزار و ۷۴۲ نفر خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، نزدیک به نیمی از آوارگان سودانی (۴۷ درصد) را کودکان کمتر از ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.