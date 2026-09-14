کد خبر: 1379323
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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای رسانه صهیونیستی: عربستان برای مقابله با انصارالله خواستار کمک اسرائیل شد

عربستان یک رسانه صهیونیستی مدعی تلاش عربستان برای جلب حمایت کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی در مواجهه با انصارالله یمن شد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری «اسرائیل‌هیوم» نزدیک به حزب لیکود در گزارشی ادعا کرد، محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی برای مواجهه با انصارالله یمن، از کشورهای منطقه و به‌طور غیرمستقیم از رژیم صهیونیستی خواستار کمک شده است.

«اسرائیل‌هیوم» به نقل از منابع دیپلماتیک در منطقه مدعی شد، عربستان برای حمله به انصار الله از کشورهای حاشیه خلیج فارس و مصر به طور مستقیم درخواست کمک کرده اما در مورد رژیم صهیونیستی، درخواست به‌صورت غیرمستقیم و از طریق فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مطرح شده است.

به نوشته این روزنامه، هدف از این درخواست، دریافت کمک اطلاعاتی و سایر حمایت‌هایی عنوان شده که بتواند از مسدود شدن تنگه باب‌المندب توسط انصارالله جلوگیری کند. بن‌سلمان در پیام‌های خود نسبت به آسیب‌های جدی که مسدود شدن تنگه باب‌المندب می‌تواند به منطقه و اقتصاد جهانی وارد کند، هشدار داده است.

این روزنامه مدعی شد پیام‌های ارسال‌شده از سوی ولیعهد عربستان نشان می‌دهد که از نگاه ریاض، این جنگ صرفاً مساله‌ای مربوط به عربستان نیست، بلکه کارزاری با پیامدهای جهانی است و خسارت ناشی از مسدود شدن باب‌المندب حتی می‌تواند از پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز نیز بیشتر باشد.

«اسرائیل‌هیوم» نوشت، به مصر نیز هشدار داده شده است که این کشور ممکن است به اهرم فشاری در دست انصارالله تبدیل شود؛ زیرا مسدود شدن مسیر باب‌المندب می‌تواند تردد کشتی‌ها به کانال سوئز را مختل کند؛ کانالی که یکی از منابع اصلی درآمد مصر به شمار می‌رود.

این روزنامه افزود، مقام‌های قاهره به دلیل همین نگرانی از موضع بن‌سلمان حمایت می‌کنند و حتی برای پشتیبانی از درخواست عربستان برای دریافت کمک، با طرف آمریکایی تماس گرفته‌اند. مصر همچنین پیوستن به یک اتحاد دفاعی راهبردی میان عربستان، ترکیه و پاکستان موسوم به «پیمان سه‌جانبه دفاعی» را بررسی کرده است، اما تحولات اخیر ممکن است قاهره را به تجدیدنظر درباره امضای چنین توافقی وادار کند.

«اسرائیل‌هیوم» در ادامه افزود، در حالی که برد کوپر، فرمانده سنتکام، برای بررسی دقیق وضعیت و افزایش سطح کمک‌های موجود آمریکا به عربستان سعودی اعزام شده، اما دونالد ترامپ در شرایط کنونی تمایلی به ارائه کمک نظامی مستقیم به عربستان سعودی ندارد.

در عین حال، «اسرائیل‌هیوم» احتمال انجام حملات هوایی علیه انصارالله از سوی آمریکا را رد نکرد و نوشت این گزینه همچنان روی میز است و در حال بررسی قرار دارد.

این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نیز مدعی شد که در صورت استقرار رادارها و سکوهای پرتاب موشک در مناطق تحت کنترل انصارالله، احتمال انجام حملات هوایی علیه این گروه وجود دارد.

این روزنامه در ادامه نوشت، ممکن است تماس‌های غیرمستقیم و حتی تماس‌های مستقیم و محرمانه درباره کمک احتمالی رژیم صهیونیستی در جریان باشد؛ اما اسرائیل به دلیل نگرانی از اینکه انصارالله بار دیگر حملات موشکی علیه این رژیم را از سر بگیرد، برای ورود فعال به جنگ عجله نخواهد کرد.

این رسانه صهیونیستی در عین حال مدعی شد بحران کنونی می‌تواند فرصتی برای بازگرداندن عربستان سعودی به مسیر نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی باشد و همچنین استدلالی در اختیار بن‌سلمان قرار دهد تا در برابر مخالفان عادی‌سازی روابط با تل‌آویو در داخل عربستان از این رویکرد دفاع کند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که رسانه‌های صهیونیستی طی روزهای اخیر نیز گزارش‌هایی درباره پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی علیه انصارالله یمن به رهبری عربستان سعودی منتشر کردند.

برچسب ها: عربستان ، انصارالله ، یمن
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