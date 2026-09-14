منابع لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس؛ حملات هوایی، توپخانه‌ای و اقدامات ویرانگر ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع لبنانی اعلام کردند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی، «تله الدبشه» در جنوب لبنان را با توپخانه گلوله باران کرد.

این منابع همچنین از تداوم حملات هوایی، پرواز گسترده هواپیماهای جنگی اسرائیلی و اقدامات ویرانگر ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که هواپیماهای اسرائیلی حومه شهرک «حاریص» را در یک نوبت و شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را در دو نوبت بمباران کردند.

همچنین ارتش اشغالگر باعث انفجار بزرگی در شهرک «کونین» در بنت جبیل واقع در جنوب لبنان شدو هواپیماهای آن دو حمله به حومه شهرک «القنطره» انجام داد.

«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شده است اسرائیل تا قبل از خلع سلاح حزب‌الله، حاضر به ترک منطقه امنیتی نیست و نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی همچنین ادعا کرده است ارتفاعات علی طاهر بخشی از خط زرد و منطقه امنیتی اسرائیل در لبنان است و ارتش این رژیم از هرگونه تلاش حزب‌الله یا هر طرف دیگری برای بازگشت به ارتفاعات علی طاهر جلوگیری می کند.