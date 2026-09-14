نماینده کنگره خواستار پایان همدستی آمریکا در جنایت های اسرائیل در غزه شد

نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حمله رژیم صهیونیستی به یک مرکز پیش‌دبستانی، از دولت آمریکا خواست به همدستی در جنایت های اسرائیل در سراسر نوار غزه پایان دهد.

جوان آنلاین: رشیده طلیب نماینده دموکرات ایالت میشیگان در کنگره روز یکشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: نسل‌کشی در غزه همچنان ادامه دارد. هرگز آتش‌بسی برقرار نشد.

وی تأکید کرد که کودکان همچنان بیشترین آسیب را از حملات متحمل می‌شوند و افزود که کودکان با بمب‌های ساخت آمریکا کشته می‌شوند و آن‌هایی که زنده می‌مانند، تا ابد با آسیب‌های روحی و روانی دست و پنجه نرم می کنند.

طلیب اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا «باید به همدستی خود در این اقدامات فجیع پاکسازی قومی پایان دهد.»

این اظهارات با انتشار ویدئویی همراه بود که یورش نیروهای اسرائیلی به یک مهدکودک در غزه را نشان می‌داد؛ حمله‌ای که منجر به گرفتار شدن حدود ۲۰۰ کودک خردسال در داخل ساختمان و در میان تبادل آتش شد.

به گزارش ایرنا، ‌ با تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر رسیده است.

این درحالی است که خبرگزاری فلسطینی «شهاب» گزارش داد: نظامیان اشغالگر اسرائیلی روز شنبه در ادامه نقض توافق آتش‌بس، به گلوله‌باران توپخانه‌ای و تیراندازی از خودروهای نظامی، قایق‌های توپدار و بالگردها به نقاط مختلف نوار غزه پرداختند.

این حملات و اقدامات نقض‌کننده آتش‌بس در زمانی رخ می‌دهد که تحرکات نظامی، گلوله باران و تیراندازی در مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد و ترس و اضطراب را در بین ساکنان، به ویژه در مناطق نزدیک به مواضع نیروهای اشغالگر، تشدید می‌کند.