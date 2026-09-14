عربستان نیروهای وابسته به امارات را در جنوب یمن هدف قرار داد

جوان آنلاین: عربستان سعودی در یک حمله هوایی به اشتباه نیروهای تحت حمایت امارات را در نزدیکی کهبوب هدف قرار داده و پنج وسیله نقلیه و یک نفربر زرهی را منهدم کرده است.

بر اساس این گزارش، در این حمله سرنشینان وسایل نقلیه و نفربر زرهی نیروهای وابسته به امارات کشته شدند.

حساب‌های کاربری وابسته به نیروهای تحت حمایت امارات متحده عربی بصورت رسمی اعلام کردند که تعدادی از نیروهایشان به دلیل هفت حمله هوایی اشتباه عربستان سعودی در کهبوب مشرف به باب المندب جان خود را از دست داده اند.

نیروهای مسلح یمن در روزهای اخیر در پاسخ به حملات هوایی و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور از سوی عربستان سعودی با انجام عملیات هایی، با عقب راندن ستیزه جویان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند که کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» را به دست بگیرند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش می‌دهد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.