آزاد سازی منطقه ساحلی کهبوب در جنوب یمن توسط نیروهای مسلح این کشور

رسانه های یمن از آزادسازی منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور توسط نیروهای مسلح یمن از دست شبه نظامیان مورد حمایت عربستان خبر دادند.

جوان آنلاین: رزمندگان انصارالله یمن توانستند با تحمیل شکست سنگین بر شبه نظامیان وابسته به عربستان، کنترل منطقه راهبردی کهبوب در باب المندب را به دست گیرند.

در این زمینه، شبکه المسیره با اشاره به اینکه روز یکشنبه تعدادی از فرماندهان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در عملیات نیروهای مسلح یمن در باب المندب کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند، افزود که ۹ فرمانده ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در کهبوب در باب المندب کشته و زخمی شدند.

این شبکه خبری به نقل از منابع خاص گزارش داد که چهار فرمانده ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در کهبوب در باب المندب کشته و پنج نفر دیگر از آنها زخمی شدند.

این منابع اظهار داشتند که در میان تلفات نیروهای وابسته به عربستان، یک فرمانده گردان و یک فرمانده گروهان وجود دارد.

آنها اشاره کردند که در میان زخمی‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، روسای ستاد به اصطلاح «تیپ چهارم»، روسای ستاد به اصطلاح «لشکر اول» و روسای ستاد به اصطلاح «گردان دوم» نیز وجود دارند.

المسیره افزود: با این حملات، نیروهای مسلح یمن همچنان خسارات سنگینی به شبه نظامیان وابسته به عربستان سعودی و نیروهای نیابتی آن وارد می‌کنند، فرماندهان برجسته آنها را هدف قرار می‌دهند و منجر به فروپاشی بیشتر در درون نیروهای تحت رهبری عربستان سعودی می‌شوند.