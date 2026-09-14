مقام روس: انگلیس یک کشور از هم گسیخته است

جوان آنلاین: کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با اشاره به انتشار گزارشاتی در خصوص افزایش درخواست های جدایی طلبانه در داخل انگلیس تاکید کرد که این کشور یک مملکت از هم گسیخته است.

قرار است نخست وزیران اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی روز دوشنبه بیانیه مشترکی را امضا کنند که در آن از لندن می خواهند به این مناطق حق برگزاری همه پرسی درباره استقلال آنها را اعطا کند.

پس از انتخابات منطقه ای ماه مه گذشته، احزابی که خواستار استقلال هستند در این مناطق خودگردان به قدرت رسیدند و این مسئله فشارها بر دولت لندن برای رسیدگی به مطالبات آنها را افزایش داده است.

انگلیس در سال ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا خارج شد و همزمان درخواست ها در اسکاتلند و ایرلند شمالی برای برگزاری همه پرسی های جدید درباره استقلال افزایش یافته است.