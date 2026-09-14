جوان آنلاین: در پی ادامه تنش‌ها در منطقه و اجرای معادلات یمن تحت عنوان محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید علیه ریاض، بسته شدن خط لوله نفت شرق ـ غرب عربستان سعودی، نگرانی‌هایی را در مورد اختلال در عرضه جهانی نفت خام ایجاد کرده است.

به‌گزارش العربی الجدید، بسته شدن این مسیر حیاتی در زمانی اتفاق می‌افتد که عربستان سعودی بعد از اختلال در تنگه هرمز برای صادرات نفت خود به آن متکی است، این امر صادرات نفت سعودی‌ها را تهدید می‌کند و فشار بر قیمت نفت و سوخت در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد.

طبق اعلام وزارت خارجه عربستان، این کشور به‌عنوان یک اقدام احتیاطی بعد از گزارش‌هایی درباره حملات پهپادی خط لوله مذکور خود را بست.

سعودی‌ها ادعا کردند که حملاتی که این خط لوله را هدف قرار داده‌اند از مکانی در داخل خاک عراق سرچشمه گرفته است.

خبرگزاری بلومبرگ به‌نقل از گرگوری بارو، تحلیلگر ژئوپولیتیک در گروه اوراسیا، یک شرکت مشاوره ریسک سیاسی و ژئوپولیتیک، گزارش داد که این وضعیت بیانگر آسیب‌پذیر بودن تأسیسات انرژی در منطقه از جمله عربستان است.

خط لوله شرق ـ غرب، به‌ویژه پس از اختلالات ناشی از جنگ در منطقه، شریانی حیاتی برای صادرات نفت عربستان سعودی است، ظرفیت آن حدود هفت میلیون بشکه در روز است و اوایل امسال پس از آنکه ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز تقریباً متوقف شد، به ظرفیت عملیاتی کامل خود رسید،

این خط لوله، نفت را از خلیج فارس به دریای سرخ منتقل می‌کند، جایی که می‌توان آن را در نفتکش‌ها بارگیری کرد، با این حال، این مسیر در هفته‌های اخیر به‌دلیل حملات انصارالله تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته و باعث شده است که عربستان سعودی عملیات در چندین تأسیسات انرژی خود را به حالت تعلیق درآورد،

از طرف دیگر، تحکیم کنترل نیروهای صنعا بر مناطق تازه‌آزادشده در ساحل غربی یمن، به آنها توانایی بیشتری برای تداوم و تثبیت محاصره خود علیه عربستان و تهدید حمل‌ونقل از طریق یک کریدور انرژی حیاتی دیگر یعنی تنگه باب‌المندب را می‌دهد؛ آن هم در زمانی که قیمت نفت به‌طور پیوسته در حال افزایش است.

صادرات نفت عربستان در ماه آگوست و بعد از آنکه محاصره دریایی انصارالله علیه این کشور آغاز شد، به حدود سه میلیون بشکه در روز کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از زمان شروع ثبت رکوردها در اوایل سال ۲۰۱۷ است.

قیمت نفت خام برنت روز پنجشنبه در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد تأثیر تشدید تنش‌ها بر منابع انرژی در منطقه، به نزدیک به ۱۱۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

ادامه معادلات و عملیات‌های یمنی‌ها علیه عربستان در زمانی صورت می‌گیرد که حمل‌ونقل نفت از طریق تنگه هرمز همچنان بسیار محدود است. طبق برآوردهای مقامات انرژی و داده‌های ورتکسا، شرکتی متخصص در ردیابی حرکت نفتکش‌ها، در زمان حاضر تنها حدود یک میلیون بشکه در روز فرآورده‌های نفتی از این آبراه مورد مناقشه عبور می‌کند، در حالی که این رقم قبل از جنگ حدود چهار میلیون بشکه در روز بود،

از سوی دیگر، پیامدهای تشدید تنش‌ها محدود به افزایش قیمت نفت نیست؛ قیمت جهانی سوخت نیز افزایش یافته است، میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده از ۴ دلار در هر گالن فراتر رفته است که بالاترین قیمت فصلی است، در حالی که میانگین قیمت گازوئیل به رکورد ۶ دلار در هر گالن رسیده است.

در این میان، بازار نفت بیش از همه در آشفتگی به‌سر می‌برد، زیرا عرضه نفت عربستان به پایین‌ترین حد خود در سال ۲۰۲۶ رسیده است، همچنین با تداوم تنش‌ها و درگیری در منطقه، حائل‌هایی که در مراحل اولیه درگیری به محافظت از عرضه انرژی کمک می‌کردند، در حال فرسایش هستند. موجودی نفت ایالات متحده کاهش یافته است و بیشتر ذخایر اضطراری آزادشده توسط دولت‌ها به بازار رسیده است.

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، به‌رهبری ایالات متحده، بارها از ذخایر استراتژیک خود برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم استفاده کرده‌اند. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، ذخایر استراتژیک ایالات متحده به سطوح بسیار پایینی رسیده است که در صورت تداوم بحران، فضای مانور غرب را به‌شدت محدود می‌کند،

از سوی دیگر، تعطیلی دوگانه، همزمان با شروع زمستان ـ زمانی که تقاضای جهانی برای گاز گرمایشی، نفت سفید و گازوئیل برای تولید برق افزایش می‌یابد ـ بلافاصله قیمت نفت را به بالای ۱۵۰ دلار در هر بشکه و قیمت گاز را به سطوح بی‌سابقه‌ای می‌رساند.

در حالی که دولت‌های اروپایی مجبور به اجرای جیره‌بندی سختگیرانه انرژی و محدود کردن مصرف در خانه‌ها و کارخانه‌ها می‌شوند، تولید کود نیتروژن می‌تواند همزمان به‌طورکامل متوقف شود، این بدان معناست که بحران انرژی زمستانی در فصل کشاورزی بعدی به بحران‌های غذایی و همچنین بیکاری و رکود صنعتی تبدیل خواهد شد.