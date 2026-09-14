\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0639\u0631\u0628\u06cc \u0645\u0648\u062c\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0633\u0627\u0633 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a\u060c \u062a\u0623\u0633\u06cc\u0633\u0627\u062a \u0646\u0641\u062a\u06cc \u0645\u062a\u0639\u0644\u0642 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0622\u0631\u0627\u0645\u06a9\u0648 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.