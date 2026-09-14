کد خبر: 1379310
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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

صحبت دوباره از استیضاح ترامپ

ترامپ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در صورت موفقیت دموکرات‌ها در کسب مجدد اکثریت در مجلس نمایندگان، آماده آغاز رویارویی جدیدی بر سر اختیارات کنگره و پاسخگویی دونالد ترامپ است. این در حالی است که صحبت‌هایی درباره بازگشت احتمالی به روند استیضاح مطرح شده است، روندی که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ دو بار علیه او استفاده شد.

جوان آنلاین: روزنامه هیل گزارش داد که حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، در صورت کسب اکثریت مجدد حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، پیگیری روند استیضاح علیه رئیس‌جمهور ترامپ را رد نکرد.

جفریز در مصاحبه‌ای با برنامه «این هفته» شبکه ای‌بی‌سی، در پاسخ به سوالی در مورد آغاز روند استیضاح از روز اول، توضیح داد که دموکرات‌ها «هیچ چیزی را رد نکرده‌اند» و در مورد هیچ گزینه‌ای تصمیم نگرفته‌اند. وی تأکید کرد که این تصمیم به حقایق، قانون و قانون اساسی بستگی دارد.

جفریز خاطرنشان کرد که اگر نمایندگان جیمی راسکین، دموکرات ارشد کمیته قضایی، و رابرت گارسیا، دموکرات ارشد کمیته نظارت، پس از ژانویه ریاست کمیته‌های مربوطه خود را بر عهده بگیرند، در خط مقدم تلاش‌ها برای استیضاح دولت ترامپ قرار خواهند گرفت.

این اظهارات در تضاد با یک پیشینه تاریخی است؛ مجلس نمایندگان دو بار در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، روند استیضاح علیه او را آغاز کرد، اولین بار در سال ۲۰۱۹ به دلیل خودداری از کمک‌های نظامی به اوکراین، و بار دیگر پس از حمله هوادارانش به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱.

با این حال، سنا هر دو بار ترامپ را تبرئه کرد. ماه گذشته، ترامپ گفت که انتظار دارد دموکرات‌ها در صورت به دست گرفتن مجدد کنترل مجلس، روند استیضاح را آغاز کنند، بدون اینکه مبنایی برای چنین اقدامی مشخص کند.

به گزارش هیل، دموکرات‌ها برای کسب مجدد کرسی ریاست مجلس باید سه کرسی دیگر کسب کنند، در حالی که سایر برآوردها نشان می‌دهد که رقابت برای اکثریت در مجلس همچنان نزدیک است.

جفریز گفت که دستور کار حزبش، علاوه بر استیضاح، شامل لغو تعرفه‌های ترامپ بر شرکای تجاری، تلاش برای پایان دادن به جنگ با ایران که بیش از ۶ ماه است ادامه دارد و بازگرداندن قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون به صرفه که در ابتدای سال منقضی شده است، خواهد بود.

وی افزود که دستیابی به این اهداف مستلزم تلاش مستمر قانونگذاری در طول سال اول و کل دوره پارلمانی در مرحله سیاسی آینده است.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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