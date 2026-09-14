نفوذ نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه و ایجاد ایست بازرسی

ارتش رژیم صهیونیستی با نفوذ به مناطق جنوبی سوریه، ضمن پیشروی به سمت تل احمر در حومه شمالی قنیطره، اقدام به ایجاد ایست بازرسی میان روستای النوریه و شهر خان ارنبه کرد.

جوان آنلاین: یک نیروی گشت متشکل از ۱۰ خودروی نظامی رژیم اسرائیل وارد خاک سوریه شد و به ایجاد یک ایست بازرسی بین روستای النوریه و شهر خان ارنبه در حومه شمالی قنیطره اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، صبح روز یکشنبه نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل همزمان با تحرکات نظامی و ایجاد ایستگاه‌های بازرسی در حومه دمشق، به سمت تل احمر در نزدیک روستای عین النوریه در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه پیشروی کردند.

تلویزیون الاخباریه سوریه نیز گزارش داد که نیروهای اسرائیلی که در تل احمر پیشروی کردند و مستقر شدند، شامل سه تانک، ۱۲ خودروی نظامی و بیش از ۱۰ نفربر زرهی بوده‌اند.

در این زمینه، مرکز موسوم به دیده‌ بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نفوذ نیروهای صهیونیست به قنیطره از پایگاه نظامی که به تازگی توسط نیروهای اشغالگر در روستای الحمیدیه تأسیس شده بود، آغاز شد و همزمان با پرواز یک پهپاد ارتش رژیم اسرائیل بر فراز منطقه و ایجاد یک ایستگاه بازرسی موقت در روستا، از طریق روستای اوفانیا به عین النوریه گسترش یافت.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد که نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل تپه حربون در غرب شهرک بیت جن در حومه دمشق را با چهار گلوله توپ هدف قرار دادند.

همچنین مرکز موسوم به دیده‌ بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که یک نیروی نظامی رژیم اسرائیل به منطقه اطراف ورودی جنوبی شهرک بیت جن در نزدیکی منطقه باب السد پیشروی و در آنجا با ایجاد یک ایستگاه بازرسی نظامی، به بازرسی دقیق کشاورزان و رهگذران اقدام کرد.

این تحولات در بحبوحه تشدید تنش‌ها و تحرکات نظامی نیروهای اشغالگر اسرائیل در جنوب سوریه در قنیطره و حومه دمشق، همزمان با حملات در حومه درعا رخ داده است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب این کشور پیشروی کرده است. همچنین بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.