اعتراف داماد ترامپ به انزوای اسرائیل در جهان

جوان آنلاین: جرد کوشنر داماد ترامپ و مشاور برجسته وی در یک نشست اعتراف کرد که دولت آمریکا از انزوای بین المللی رژیم صهیونیستی برای اعمال فشار بر این رژیم با هدف امضای توافق غزه استفاده کرد.

وی اضافه کرد: حمله اسرائیل به دوحه یک اقدام وحشتناک بود و به عنوان یک عملیات نظامی موفقیت آمیز نبود و باعث انزوای اسرائیل در جهان شد.

کوشنر چند روز قبل نیز گفته بود که انتخابات آتی در اراضی اشغالی باعث می شود کابینه نتانیاهو در برخی موارد مربوط به غزه به صورت غیر عقلانی رفتار کند.

این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر سیاست های خصمانه و جنگ طلبانه آنها در قبال کشورهای منطقه به صورت کامل با یکدیگر متحد و هماهنگ هستند.