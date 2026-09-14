روزنامه گاردین حجم خسارت های برجای مانده بر اثر حمله به خط لوله نفت مهم و راهبردی عربستان را افشا کرد.

جوان آنلاین: روزنامه گاردین گزارش داد که تصاویر ماهواره ای بیانگر حجم خسارت های برجای مانده در خطوط لوله اصلی عربستان است. سعودی ها جزئیات خسارت های ناشی از حمله به خط لوله اصلی شرق به غرب تا دریای سرخ را افشا نکرده اند.

بر اساس این گزارش، مشتری های نفت عربستان معتقدند ذخایر مخصوص صادرات این کشور به پایان خواهد رسید چرا که خط لوله اصلی انتقال نفت به دریای سرخ مجددا فعال نشده است.

گاردین اضافه کرد: این مسئله باعث از دست رفتن چهار درصد از تأمین نفت جهان می شود. تصاویر ماهواره ای حاکی از آن است که ایستگاه پمپاز خط لوله راهبردی عربستان به شدت آسیب دیده است.

پیشتر رسانه روسی آر تی با اشاره به این خط لوله و توصیف آن به سپر صادرات عربستان نوشت: اهمیت این اتفاق فقط در توقف یک خط لوله نیست. مسئله مهم تر این است که یکی از معدود مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عربستان در شرایط اختلال در تنگه هرمز نیز اکنون با مشکل مواجه شده است.

سه منبع صنعتی اعلام کردند پایانه ینبع تنها برای ۵ تا ۷ روز صادرات نفت ذخیره دارد. عربستان همچنین مقادیری نفت در بنادر عین‌السخنه در دریای سرخ و سیدی کریر در مدیترانه ذخیره کرده است، اما این ذخایر نیز در نهایت بدون ازسرگیری فعالیت خط لوله به پایان خواهند رسید.