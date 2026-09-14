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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: اوکراین مسئول قیمت بالای بنزین در جهان است

ترامپ دونالد ترامپ مدعی شد که عامل کمبود جهانی سوخت و افزایش قیمت‌ها حملات اوکراین به روسیه بوده، نه جنگ علیه ایران.

جوان آنلاین:، رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا درباره موضوعات مختلف از جمله ایران، جنگ اوکراین و قیمت بنزین اظهارنظر کرد.

ترامپ بامداد دوشنبه و هنگام سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره گزارش های ادعایی درخصوص کمک ماهواره‌های چین به ایران در هدف قرار دادن پایگاه های آمریکا در اردن گفت که شی جین‌پینگ رفتار نسبتاً مناسبی داشته است.

ترامپ به خبرنگاران افزود: آنها همان کاری را می‌کنند که ما انجام می‌دهیم. من فکر می‌کنم شی جین پینگ رفتار معقولی داشته است و ما هم رفتار معقولی داشتیم.

این اظهارات در پاسخ به سوالی در مورد گزارش وال استریت ژورنال مطرح شد که ادعا کرده تصاویر ماهواره‌ای چین به حمله ایران در اردن که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی شد، کمک کرده است.

ترامپ افزود: می‌دانید وقتی گفته می شود که چین از ما جاسوسی می‌کند، من آن را تایید می کنم اما ما هم از آنها جاسوسی می‌کنیم.

کانادا بدترین کشور برای تعامل است

ترامپ همچنین کانادا را «دشوارترین» و «بدترین» کشور برای تعامل دانست.

رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که رهبران کانادا «سال‌هاست که آمریکا را چپاول کرده‌اند»؛ با این حال ادعا کرد که علی‌رغم این تنش‌ها، کانادایی ها «بسیار مشتاق دستیابی به توافق هستند.»

وی افزود که تحریم‌های تجاری بیشتری برای کانادا در نظر گرفته خواهد شد و به صنعت خودروسازی این کشور به عنوان هدف بعدی تعرفه‌های واشنگتن اشاره کرد.

اوکراین مسئول قیمت بالای بنزین در جهان است

دونالد ترامپ همچنین از ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین خواست تا حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه را متوقف کند و ادعا کرد که عامل کمبود جهانی سوخت و افزایش قیمت‌ها این حملات بوده، نه جنگ علیه ایران.

ترامپ روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در جریان سفر به ایرلند گفت: زلنسکی باید هدف قرار دادن تأسیسات سوخت گازئیل در روسیه را متوقف کند. ما در این باره با زلنسکی صحبت کردیم. اهداف بسیار دیگری وجود دارد؛ به تأسیسات سوخت گازوئیل حمله نکنید. این کار به جهان لطمه می‌زند.

در ماه‌های اخیر، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه تولید سوخت این کشور را کاهش داده و منجر به کمبود بنزین در سراسر این کشور شده است.

اوکراین که با حملات مداوم روسیه به زیرساخت‌های انرژی‌ این کشور مواجه است، پالایشگاه‌ها را اهداف نظامی مشروع می‌داند.

کی‌یف معتقد است که صنعت نفت روسیه، به ادامه حملات مسکو به این کشور مستقیما کمک می کند.

اما با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر در آمریکا،‌ قیمت سوخت بر اقتصاد خانواده های آمریکایی فشار وارد می کند.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA) که قیمت‌های روزانه سوخت در این کشور را رصد می‌کند، قیمت گازوئیل در آمریکا در روز جمعه به بالاترین حد خود رسید و میانگین قیمت آن به ۶.۰۶ دلار در هر گالن (۱.۶۰ دلار در هر لیتر) برآورد شد.

طبق گزارش این انجمن،‌ قیمت گازوئیل سال گذشته، ۳.۷۱ دلار در هر گالن (۰.۹۸ دلار در هر لیتر) بود.

سوخت تأثیر بسزایی بر هزینه‌های حمل‌ونقل در آمریکا دارد و توسط کشتی‌ها، قطارها و کامیون‌ها برای جابه‌جایی کالاهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه افزایش بهای سوخت، قیمت بسیاری از کالاها در آمریکا اکنون افزایش یافته است و این مردم آمریکا هستند که باید این هزینه های اضافی را پرداخت کنند.

ترامپ روز یکشنبه گفت که افزایش قیمت گازوئیل «به دلیل تحولات در خاورمیانه نیست، بلکه ناشی از وقایع مربوط به روسیه و اوکراین است.

برچسب ها: ترامپ ، اوکراین ، بنزین
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