جوان آنلاین: پس از اعلام تعویق نشست منطقهای برای دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز که قرار بود امروز (دوشنبه) در صلاله عمان برگزار شود، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با وزرای خارجه عربستان، اردن، کویت و عمان تلفنی رایزنی کرد.
وزیر امور خارجه قطر یکشنبه شب در تماسهای تلفنی جداگانه با همتایان خود درباره روابط و همکاریهای دوجانبه، راههای تقویت آن و همچنین آخرین تحولات منطقهای گفتوگو کرد.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در تماس با فیصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان، روابط و همکاریهای دو کشور و راههای تقویت آن را بررسی کرد.
بر اساس گزارش وزارت خارجه قطر، دو طرف همچنین درباره تلاشهای دیپلماتیک جاری و هماهنگی مشترک برای کاهش تنشها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کردند.
وزیر خارجه قطر در این گفتوگو بر حمایت دوحه از تمامی تلاشهای دیپلماتیک و ابتکارهایی که با هدف دستیابی به راه حلی برای تضمین آزادی حمل و نقل دریایی و فراهم کردن زمینه دستیابی به توافقی جامع و تحقق صلح پایدار در منطقه انجام میشود، تأکید کرد.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همچنین در تماس تلفنی با ایمن الصفدی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و مهاجران اردن، آخرین تحولات منطقهای و تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات را بررسی کرد.
در این تماس نیز بر اهمیت هماهنگی و تحرکات دیپلماتیک برای مهار تنشها تأکید شد و وزیر امور خارجه قطر حمایت کشورش را از تلاشهایی که به تضمین آزادی حملونقل دریایی و دستیابی به توافقی جامع برای برقراری صلح پایدار در منطقه کمک میکند، اعلام کرد.
شبکه الجزیره همچنین به نقل از وزارت خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی با وزیر امور خارجه کویت درباره تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها گفتوگو کرد.
به گزارش این شبکه قطری، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر همچنین با وزیر امور خارجه عمان درباره تلاشهای انجامشده برای کاهش تنشها و تقویت امنیت در منطقه خلیج فارس رایزنی کرد.
رایزنی عربستان و امارات برای هماهنگی مواضع
همزمان، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) اعلام کرد که عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، در تماس با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، درباره روابط دو کشور، تلاشها برای مهار تشدید تنشها در منطقه و تحولات جاری گفتوگو کرد.
وزیران خارجه عربستان و امارات همچنین درباره ضرورت هماهنگ کردن مواضع در قبال تحولات منطقه و تقویت چارچوب همکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رایزنی کردند.
پیشتر بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، از تعویق نشست منطقهای برای دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز که قرار بود روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در صلاله برگزار شود، خبر داده بود.
البوسعیدی در بیانیهای رسمی اعلام کرد: «نشست منطقهای که قرار بود دوشنبه در صلاله برگزار شود، برای حصول اطمینان از اجماع به تعویق افتاد.»