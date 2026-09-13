ترامپ در آغاز حملات غیرقانونی‌اش به ایران همراه با متحد صهیونیست خود مدعی شد که هدف «صلح در سراسر خاورمیانه و تمام جهان» است، اکنون پس از گذشت بیش از ۶ ماه، نه تنها آشوب در خاورمیانه رو به افزایش است که به نظر می‌رسد ترامپ هیچ راهی برای خروج از این باتلاق خودساخته ندارد.

جوان آنلاین: واشنگتن پست نوشت: در حال حاضر دو مورد از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های حمل‌ونقل انرژی در جهان — یعنی تنگه هرمز، دروازه ورود به خلیج فارس و تنگه باب‌المندب، در دهانه دریای سرخ عملاً مسدود شده‌اند. خط لوله «شرق - غرب» عربستان که سعودی‌ها برای انتقال نفت و دور زدن تنگه هرمزِ مسدودشده، از آن استفاده می‌کردند، هدف قرار گرفت. به این ترتیب آسیب به مسیر‌های کلیدی نفت در خاورمیانه، اقتصاد جهانی را که پیش از این نیز آسیب دیده بود، به‌شدت تحت فشار و تلاطم قرار داد.

به گزارش ایسنا، در ۲۷ فوریه — یک روز پیش از آغاز حملات آمریکایی-صهیونی — قیمت نفت در آغاز معاملات کمی بیش از ۷۰ دلار در هر بشکه بود، اما روز جمعه برای لحظاتی به ۱۱۰ دلار رسید. بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن بنزین در ایالات متحده اکنون به ۴.۳۰ دلار رسیده است؛ این در حالی است که در زمان آغاز جنگ، قیمت آن ۲.۹۸ دلار بود.

با توجه به کاهش شدید ذخایر مهمات آمریکا و قرار داشتن پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در معرض خطر دائمی حملات هوایی، دولت ترامپ رویکرد خود را از اقدام نظامی به کارزار فشار مالی با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» تغییر داده است. اما ایران همچنان کنترل اوضاع را محکم در دست دارد و از سوی دیگر به نظر می‌رسد قدرت چانه‌زنی و نفوذ تهران در روز‌های اخیر افزایش یافته است.

ترامپ که برای شرکت در مسابقات گلف «آیریش اوپن» (Irish Open) — که در یکی از تفرجگاه‌هایش در ایرلند برگزار می‌شود — به این کشور سفر کرده بود، پرسش‌ها درباره مسدود شدن آبراه‌ها را کم‌اهمیت جلوه داد. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره تحولات یمن که به نظر می‌رسید آخرین مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را مسدود کرده، گفت که با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، تلفنی گفت‌و‌گو کرده و اوضاع «عالی و روبه‌راه» خواهد بود. ترامپ گفت: «همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. همه چیز درست خواهد شد.»

ترامپ در دوبلین، جایی که صد‌ها تن از معترضان ضد جنگ برای اعتراض به سفر او گرد هم آمده بودند، گفت که نگران حوثی‌ها در امتداد سواحل دریای سرخ یمن نیست، چرا که به نظر می‌رسد هدف آنها عربستان سعودی است. ترامپ مدعی شد: «حوثی‌ها با ما تماس گرفتند و نمی‌خواهند با ما بجنگند. آنها نمی‌خواهند که ما به سراغشان برویم و ترجیح می‌دهند پای ما به ماجرا باز نشود؛ ضمن اینکه اجازه عبور به بیشتر کشتی‌ها را می‌دهند. تنها کشوری که از آن دلِ خوشی ندارند، یک کشور خاص است؛ و ما این مسئله را حل‌وفصل خواهیم کرد.»

با این حال، عربستان سعودی را می‌توان مهم‌ترین متحد واشنگتن در منطقه خلیج فارس دانست. حتی پیش از آنکه این خط لوله هدف حمله پهپادی قرار گیرد، صادرات نفت عربستان در ماه گذشته به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده بود. مناقشه یمن نمونه‌ای از وخامت اوضاع منطقه از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.

در ماه فوریه، جنگ طولانی‌مدت یمن به لطف آتش‌بسی شکننده، اما همچنان پابرجا که با میانجی‌گری سازمان ملل برقرار شده بود، متوقف شده بود؛ اما اکنون درگیری‌ها دوباره با شدت از سر گرفته شده است.

در همین حال، اسرائیل حملات خود را در جنوب لبنان تشدید کرده و آتش‌بس شکننده‌ای را که با میانجی‌گری آمریکا برقرار شده بود، در معرض خطر قرار داده است.

یافتن راهی برای خروج از این وضعیت بغرنج و دشوار، آسان نیست. از آنجا که این جنگ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به عاملی دردسرساز برای جمهوری‌خواهان تبدیل شده است، ترامپ از فرصت‌های اخیر — از جمله حضور در همایش انتخاباتی میان‌دوره‌ای حزب جمهوری‌خواه و مراسم یادبود ۱۱ سپتامبر— برای دفاع از تصمیم خود مبنی بر حمله به ایران استفاده کرده است.

سایر کشور‌های خاورمیانه، به‌ویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس و اردن که میزبان نیرو‌های آمریکایی هستند، بهای سنگینی برای جنگی پرداخته‌اند که رهبرانشان فعالانه در تلاش برای پرهیز از آن بودند.

هفته گذشته، هنگامی که رهبران کشور‌های حوزه خلیج فارس در کنفرانسی در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، گرد هم آمدند، محور گفت‌و‌گو‌ها نه زمان پایان جنگ، بلکه یافتن راهی برای برون‌رفت از این وضعیت بغرنج بود. در اردن که طی هفته گذشته هدف ۲۰ پهپاد ایرانی قرار گرفت، خستگی مفرطی حاکم است و نوعی سردرگمی درباره اینکه چه نتیجه‌ای می‌تواند مطلوب باشد، وجود دارد.