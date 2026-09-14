پرش دو کاناله بورس 

جوان آنلاین: بازگشت قوی نقدینگی به بورس مهم‌ترین ویژگی این روز‌های بازار سرمایه است. بازار روز یک‌شنبه ۲۲ شهریور این پیام را داشت که پول هنوز در بازار سرمایه قدرت دارد. شاخص کل در معاملات روز گذشته با پرش دو کاناله، پس از عبور از مرز ۳/۷ میلیون واحد، وارد کانال ۴/۷ میلیون واحد شد. شاخص هم‌وزن نیز بیش از ۳۰ هزار واحد رشد کرد.



بازار سهام در دومین روز معاملاتی هفته نیز به حرکت صعودی خود ادامه داد. شاخص کل بورس با افزایش ۱۵۵ هزار و ۱۶۳ واحدی معادل ۱۳/۲ درصد در سطح ۷ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۷۵۰ واحد قرار گرفت. به این ترتیب فاصله شاخص با مرز روانی ۵/۷ میلیون واحد به کمتر از ۷۰هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۳۰ هزار و ۳۷۴ واحد معادل ۵۴/۱ درصد افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۲هزار و ۹۶۰واحد رسید.

۲ شاخص در قله‌های تازه

رشد ۱۳/۲ درصدی شاخص کل در برابر افزایش ۵۴/۱ درصدی هم‌وزن در معاملات دیروز نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ همچنان موتور قوی‌تری برای صعود بازار هستند. در میان نماد‌های اثرگذار فملی با بیش از ۳۴ هزار واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشت. فارس با بیش از ۱۵ هزار واحد، شبندر با حدود ۵۹۰۰ واحد، فولاد با بیش از ۵۸۰۰ واحد و شپنا با حدود ۵۴۰۰ واحد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. شستا و تاپیکو نیز از دیگر نماد‌های مثبت شاخص‌ساز بودند.

فرابورس نیز دیروز هم‌جهت با بورس تهران حرکت کرد. شاخص کل فرابورس با افزایش ۹۸۳ واحدی معادل ۷۵/۱ درصد به ۵۷ هزار و ۲۶۵واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس با رشد بیش از ۶ هزار واحدی معادل ۷۳/۱ درصد در سطح ۳۵۶ هزار و ۶۷۸ واحد قرار گرفت. بازار اول فرابورس نیز ۲درصد و بازار دوم ۷۴/۱ درصد افزایش یافت.

پیام اعداد بورسی چیست؟

بازار هر روز با یک آزمون جدید رو‌به‌رو می‌شود، اما جریان پول همچنان عرضه‌ها را جذب می‌کند و شاخص را به قله‌های بالاتر می‌رساند. برآیند دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد آنچه در معاملات این روز‌ها اهمیت بیشتری دارد، نه رسیدن شاخص کل به یک عدد مشخص، بلکه تداوم تقاضا و گسترش رشد از نماد‌های بزرگ به بخش وسیع‌تری از بازار است. رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن و عبور هم‌وزن از مرز ۲ میلیون واحد نشان می‌دهد موج صعودی فعلی تنها بر دوش چند سهم شاخص‌ساز قرار ندارد.

کارشناسان معتقدند پس از رشد قابل توجه هفته‌های اخیر، افزایش عرضه و شناسایی سود بخشی طبیعی از معاملات است و حتی می‌تواند از شدت هیجان بازار بکاهد. بنابراین منفی شدن مقطعی برخی نماد‌ها الزاماً به معنای پایان روند نیست؛ آنچه باید زیر نظر قرار گیرد، رفتار نقدینگی در زمان افزایش عرضه‌هاست. اگر پول از سهام خارج نشود و میان صنایع جابه‌جا شود، می‌توان از ادامه گردش نقدینگی در بازار سخن گفت.

از سوی دیگر، با افزایش قیمت سهام، بازار به‌تدریج از مرحله‌ای که تقریباً همه نماد‌ها از رشد عمومی منتفع می‌شوند فاصله می‌گیرد. در چنین شرایطی سودآوری شرکت‌ها، نرخ ارز، حاشیه سود، وضعیت فروش و نسبت قیمت به سود اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و احتمالاً فاصله بازدهی میان شرکت‌ها افزایش خواهد یافت.

پول‌های محتاط وارد میدان می‌شوند

نکته مهم‌تر این است که به نظر می‌رسد ترس بازار از جنگ تا حد زیادی تخلیه شده یا دست‌کم فعالان بازار دیگر برای تشدید درگیری‌ها وزن سابق را در معاملات قائل نیستند. در واقع اگرچه جنگ همچنان یک ریسک است، اما فعلاً رفتار بورس نشان می‌دهد این ریسک به اندازه‌ای نیست که بتواند جریان پول را متوقف کند.

در شرایط کنونی بازار بیشتر به سه موضوع دلار، جریان نقدینگی و سودآوری شرکت‌ها نگاه می‌کنند. کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که این سه عامل حمایت‌کننده باشند، سناریوی اصلی ادامه روند صعودی است. در این شرایط بازار بیشتر از آنکه از جنگ بترسد، از جا ماندن از رشد قیمت‌ها می‌ترسد.

جریان پول در معاملات دیروز نیز مؤید همین مسئله و نشانه دیگری از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران است. بورس طی مدت کوتاهی چند سقف روانی مهم را پشت سر گذاشته و اکنون سرمایه‌گذارانی که منتظر اصلاح بودند با یک مسئله مواجهند؛ هر روز تأخیر می‌تواند به معنای جاماندن بیشتر باشد. خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و ورود ۸/۴ همت پول به سهام می‌تواند بخشی از همین تغییر رفتار باشد. در چنین فضایی ترس از جاماندن به تدریج جای ترس از ریزش را می‌گیرد.

این نقطه در عین حال نیازمند احتیاط است. ورود پولی که صرفاً به دنبال جبران جاماندگی باشد، در نخستین اصلاح می‌تواند سریع‌تر از پول بنیادی از بازار خارج شود. کیفیت صعود زمانی بالاتر خواهد رفت که نقدینگی در روز‌های افزایش عرضه نیز در بازار باقی بماند.

علی مؤمنی، کارشناس بازار سرمایه گفت: ورود نقدینگی پرقدرت در روزی که بازار در سقف تاریخی قرار دارد، نشان می‌دهد تقاضا هنوز از قدرت بالایی برخوردار است. خروج پول از درآمد ثابت نیز این تصویر را تقویت می‌کند.

او افزود:، اما نکته مهم این است که بخش عمده پول وارد شرکت‌های بزرگ شده است. این موضوع می‌تواند نشان دهد سرمایه‌گذاران در ارتفاع فعلی به سمت سهم‌هایی حرکت می‌کنند که سودآوری و دارایی آنها برای بازار قابل محاسبه‌تر است.

این کارشناس تأکید کرد: پس از رشد اخیر دیگر نمی‌توان انتظار داشت همه سهم‌ها صرفاً به دلیل مثبت بودن کلی بازار رشد کنند. از این مرحله کیفیت سود، گزارش‌های ماهانه، نرخ‌های فروش و ارزش‌گذاری شرکت‌ها تعیین‌کننده‌تر خواهد شد.

تکنیکال چه می‌گوید؟

شاخص کل بورس اکنون در یک قدمی ۵/۷ میلیون واحد قرار گرفته است، مقاومتی که می‌تواند روند بورس را به طور موقت در محدوده ۵/۶ تا ۶/۶ میلیون واحد و محدوده ۵/۵ تا ۷/۵ میلیون‌واحدی تغییر دهد. از سوی دیگر به دلیل شانس بالای صعود بورس، هدف بعدی محدوده ۹ میلیون واحد خواهد بود.

در مجموع، کارشناسان شرایط فعلی را بیش از آنکه مسابقه شاخص برای فتح اعداد جدید بدانند، مرحله سنجش دوام نقدینگی و کیفیت رشد بازار ارزیابی می‌کنند، مرحله‌ای که در آن ادامه صعود بیش از هیجان عمومی به توان بنیادی شرکت‌ها و ماندگاری پول در بازار وابسته خواهد بود.