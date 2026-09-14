امریکا آتش سوخت را به دامن اروپا هم انداخت

جوان آنلاین: در شرایطی که رئیسجمهور رژیم جنایتکار امریکا در آستانه انتخابات میاندورهای این رژیم برای پایین آوردن بهای نفت، دست و پا میزند، تحولات جدید در غرب آسیا، بازار جهانی نفت را وارد مرحلهای حساستر کرده است. همزمان با تشدید حملات بخش یمنی جبهه مقاومت در منطقه، حملات پهپادی به زیرساختهای نفتی عربستان و توقف خط لوله راهبردی شرق به غرب رژیم سعودی، یکی از مسیرهای جایگزین صادرات نفت را مختل کرده و میتواند با افزایش فشار بر بازار انرژی، چالش تازهای برای رژیم تروریستی امریکا و اروپاییان ایجاد کند. در پی بروز این اتفاقات، قیمت نفت برنت در آخرین معاملات به حدود ۶۱/۱۰۴ دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران معتقدند، از زمان آغاز جنگ در غرب آسیا قیمت بنزین ۲۴درصد و گازوئیل ۳۳ درصد در اروپا افزایش یافته و بیم آن میرود که زمستان سختی در انتظارشان باشد.
تحولات اخیر منطقه غرب آسیا و مسدود شدن راههای صادرات نفت، اقتصاد رژیم تروریستی امریکا و همپیمانانش را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. رئیس تروریست و جنایتکار امریکا که در آستانه انتخابات میاندورهای این رژیم برای پایین آوردن بهای نفت، خود را به آب و آتش میزد و با وعده کاهش قیمت سوخت تلاش میکرد فضای سیاسی را به نفع خود تغییر دهد، اکنون وارد معرکهای شده که جز پذیرش شکست و عقبنشینی راه دیگری ندارد و اندک امیدش به خروج نفت از مسیر لوله نفت عربستان به یأس و ناامیدی تبدیل شده است و بازسازی خط لوله شرق به غرب عربستان چند سال طول میکشد.
تعطیلی خط لوله حیاتی نفت «شرق- غرب» عربستان سعودی در پی چندین حمله، بار دیگر توجهها را به نقش این خط لوله در انتقال نفت خام از منطقه نفتخیز شرقی عربستان به دریای سرخ، به جای استفاده از تنگه هرمز جلب کرده است. گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که پایانه ینبع که از مسیرهای جایگزین انتقال نفت عربستان در زمان اختلال در تنگه هرمز محسوب میشود، پس از حمله به خط لوله تغذیهکننده آن با توقف کامل فعالیت مواجه شده است.
خط لوله شرق به غرب عربستان (پترولاین) پنجشنبه هفته گذشته هدف حمله قرار گرفت و فعالیت آن «بهطور احتیاطی» متوقف شد. این خط لوله هزار و ۲۰۰ کیلومتری، نفت خام را از منطقه بقیق در سواحل خلیج فارس به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند و ظرفیت انتقال آن تا ۷ میلیون بشکه در روز گزارش شده است. اهمیت راهبردی این خط لوله در ماههای اخیر بهشدت افزایش یافته بود. با اختلال گسترده در تردد کشتیها از تنگه هرمز در پی تنشهای منطقهای، عربستان بخش مهمی از صادرات نفت خود را از مسیر زمینی به ینبع و سپس از طریق دریای سرخ هدایت کرده بود. برآوردها نشان میدهد در ماههای گذشته روزانه ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور میکرد؛ معادل ۴ تا ۵درصد عرضه جهانی نفت.
وزارت انرژی عربستان اعلام کرده که پس از وقوع «چندین حمله» به این خط لوله، فعالیت آن برای احتیاط متوقف شده است. تصاویر ماهوارهای نیز آتشسوزی «گستردهای» را در یکی از ایستگاههای پمپاژ و «آتشسوزی کوچک» همراه با «دود سیاه و غلیظ» را در ایستگاه پمپاژ دیگر نشان میدهد.
توقف خط لوله شرق به غرب در شرایطی رخ داده که تولید نفت خام عربستان در ماه اوت به ۲۴/۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود، پایینترین سطح از سال ۱۹۹۰ تاکنون، این کاهش حدود ۹/۱ میلیون بشکه در روز نسبت به ماه جولای را نشان میدهد. عربستان سعودی حالا با فشار مضاعف بر دو مسیر اصلی صادرات نفت خود مواجه است؛ تنگه هرمز که تردد در آن بهشدت محدود شده و مسیر دریای سرخ از طریق ینبع که پس از حمله به خط لوله تغذیهکننده آن متوقف شده است و تداوم این وضعیت به اذعان بانکهای سرمایهگذاری غرب میتواند قیمت نفت را به سمت مرز ۱۲۰ دلار در هر بشکه سوق دهد. گفته میشود، ایستگاه پمپاژ نفتی عربستان بهطور کامل نابود شده و بازسازی اولیه تا چند سال غیرممکن است. خط لوله شرق به غرب هم منهدم شده و عملاً بارگیری جدید در ینبع متوقف شده است. به گزارش رسانهها، از ظهر روز یکشنبه دود غلیظ از تأسیسات نفتی ینبع در ساحل دریای سرخ بلند شده و اخبار منابع مطلع از توقف کامل بارگیری نفت از این پایانه راهبردی حکایت دارد. تصاویر و گزارشهای منتشر شده، نشان میدهد پس از حمله روز یکشنبه به پایانه نفتی ینبع، ستونهای دود از این منطقه بلند شده و فعالیت بارگیری نفت از این پایانه هم از سه روز پیش به صفر رسیده است.
براساس گزارشها، تصاویر ماهوارهای ستون دودی به طول حدود ۸۰ کیلومتر را در امتداد خط لوله شرق به غرب نشان میدهد و آتشسوزی در شش نقطه مختلف در طول مسیر این خط لوله مشاهده شده است. دادههای ماهوارهای ناسا نیز وقوع آتشسوزی گسترده در یکی از تأسیسات مرتبط با این خط لوله را ثبت کرده است. به این ترتیب با توقف صادرات از این مسیر و بسته شدن عبور و مرور نفتکشها از بندر بابالمندب چالشهای بسیاری برای عربستان و به تبع امریکا و اروپا ایجاد کرده و پیشبینی میشود زمستانی سخت در انتظار رژیم تروریستی امریکا، اروپا و نوکرانش باشد.
افزایش ۲۴ درصدی بنزین و ۳۳ درصدی گازوئیل در اروپا
دادههای کمیسیون اروپا نشان میدهد که قیمت بنزین در اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه ۲۴ درصد و قیمت گازوئیل ۳۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که ادامه درگیریها نگرانیها درباره امنیت عرضه جهانی نفت را تشدید کرده است.
طبق دادههای بولتن هفتگی نفت کمیسیون اروپا، متوسط قیمت بنزین یورو- سوپر ۹۵ در اتحادیه اروپا، با احتساب مالیات، در ۲۳ فوریه، پیش از آغاز جنگ، ۶۴/۱ یورو به ازای هر لیتر بود و تا هفتم سپتامبر به ۰۴/۲ یورو در هر لیتر افزایش یافت.
قیمت گازوئیل در همین بازه زمانی با سرعت بیشتری افزایش یافت. متوسط قیمت گازوئیل در اتحادیه اروپا از ۵۹/۱ یورو به ۱۱/۲ یورو در هر لیتر رسید که حدود ۳۳ درصد افزایش را نشان میدهد. این افزایش قیمتها همزمان با تشدید درگیریها در غرب آسیا رخ داده است؛ وضعیتی که نگرانیها درباره احتمال حمله به تأسیسات تولید نفت و زیرساختهای انرژی را افزایش داده و همچنین درباره حملونقل نفت خام و فرآوردههای پالایش شده از طریق تنگه هرمز ابهام ایجاد کرده است. با تشدید درگیریها، قراردادهای آتی نفت خام برنت در ماه سپتامبر بار دیگر از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کردند؛ افزایشی که اثر آن به قیمتهای عرضه شده در جایگاههای سوخت سراسر اروپا منتقل شده است. تحلیلگران گفتند که محدودتر شدن شرایط عرضه گازوئیل در اروپا یکی از عواملی بوده که باعث شده قیمت گازوئیل با سرعت بیشتری نسبت به بنزین افزایش یابد. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قیمت بنزین در دانمارک و فنلاند بیشترین افزایش را ثبت کرد.
قیمت بنزین در جایگاههای سوخت دانمارک با حدود ۳۶ درصد افزایش، از ۹۴/۱ یورو به ۶۳/۲ یورو در هر لیتر رسیده، در حالی که قیمت بنزین در فنلاند نیز با حدود ۳۶ درصد افزایش، از ۷۱/۱ یورو به ۳۲/۲ یورو در هر لیتر رسیده است. پس از این دو کشور، جمهوری چک و لهستان افزایش حدود ۳۲ درصدی داشتند و لیتوانی نیز افزایش ۲۹درصدی را ثبت کرد. قیمت گازوئیل در بلغارستان بیشترین افزایش را داشت و با حدود ۴۷درصد رشد، از ۲۳/۱ یورو به ۸۱/۱ یورو در هر لیتر رسید. پس از بلغارستان، جمهوری چک با افزایش حدود ۴۴ درصدی، فنلاند با افزایش حدود ۴۲ درصدی، لهستان با افزایش حدود ۳۹ درصدی و بلژیک با افزایش حدود ۳۸ درصدی قرار گرفتند. جمهوری چک، فنلاند و لهستان در میان پنج کشوری بودند که بیشترین افزایش را هم در قیمت بنزین و هم در قیمت گازوئیل ثبت کردند.
تفاوت میزان افزایش قیمتها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، منعکسکننده تفاوت در نرخهای مالیاتی، نوسانات ارزی، ساختار پالایشگاهها و عرضه سوخت و همچنین شرایط بازارهای محلی است. کمیسیون اروپا در هشتم سپتامبر اعلام کرد که وضعیت در خاورمیانه همچنان بیثبات است و ابهامات ژئوپلیتیکی همچنان موجب نوسانات قابلتوجه در بازارهای نفت و فرآوردههای پالایششده شدهاند، بهویژه در بازار گازوئیل و سوخت جت. همچنین، کمیسیون اروپا اعلام کرد که در حال حاضر هیچ تهدید فوری برای امنیت عرضه نفت اتحادیه اروپا وجود ندارد، اما هشدار داد که روند درگیریها میتواند در هفتهها و ماههای آینده موجب محدودتر شدن بیشتر بازارها شود.