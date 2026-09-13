کد خبر: 1379278
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۵
اقتصاد » اخبار کلی

حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره تکذیب شد

3 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره ابهام حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره اطلاعیه‌ای صادر کرد.

جوان آنلاین: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص ابهام مطرح شده مبنی بر حذف سهمیه ۳ و ۵ هزار تومانی خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش تسنیم، تمام خودرو‌های سواری شخصی موجود بجز خودرو‌های دولتی، وارداتی و مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد مالکین چند خودرو، مشمول ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی می‌شوند.

در خصوص خودرو‌های سواری شخصی تازه تولید شده که پیش از این سقف یک میلیارد تومان برای اختصاص سهمیه به آن تعیین شده بود نیز به دلیل تغییرات بازار موضوع افزایش سقف قیمت یاد شده از طریق کارگروه ذی‌ربط در دست بررسی می‌باشد.

لازم به تاکید است نحوه و میزان تخصیص سهمیه سوخت نسبت به گذشته هیچ تغییری نداشته و صرفا نرخ سوم از ۵ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.

برچسب ها: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ، سهمیه سوخت ، خودروهای نوشماره
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