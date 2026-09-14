خیز قهرمان پاراتیراندازی جهان برای طلای ناگویا 

جوان آنلاین: فائزه احمدی در مسابقات پاراتیراندازی جهان با یک تیر، چند هدف را نشانه رفت و علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، سهمیه پارالمپیک را هم کسب کرد و برای حریفانش در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا خط و نشان کشید.

در واقع مسابقات پاراتیراندازی یکی از آیتم‌های آماده‌سازی جهت حضور در بازی‌های پاراآسیایی بود که این ملی‌پوش پاراتیراندازی کشورمان به خوبی از عهده آن برآمد: «طبق برنامه‌ریزی کادر فنی، این دوره از مسابقات جهانی یکی از مراحل آماده‌سازی جهت حضور در ناگویا بود. قرار بود در این مسابقات به ۸۰ درصد آمادگی برسیم تا در بهترین شرایط راهی بازی‌های پاراآسیایی شویم که خدا را شکر در این مسابقات هم به عنوان قهرمانی دست یافتم و هم سهمیه رویداد مهمی، چون پارالمپیک را که حضور در آن آرزوی هر ورزشکاری است، کسب کردم.»

احمدی با انگیزه و روحیه‌ای که از قهرمانی در جهان و کسب سهمیه پارالمپیک به دست آورده، امیدوار است در رویداد‌های پیش‌رو هم بتواند موفقیتی که در جهان رقم زد را تکرار کند: «همه تلاشم را به کار می‌گیرم تا در مسیر درستی حرکت کنم و چه در پارالمپیک و چه پاراآسیایی نتایج خوبی بگیرم. این موفقیت انگیزه‌هایم برای مدال‌آوری در ناگویا را چند برابر کرده است. مسابقاتی که برای حضوری موفق در آن تاکنون ۱۵ مرحله اردوی هدفمند داشته‌ایم. علاوه بر آن در مسابقات جهانی هم تجربیات خوبی کسب کردم که می‌تواند در ناگویا کمک قابل توجهی باشد جهت تکرار طلایی که سال‌هاست اجازه ندادیم دست هیچ ورزشکاری از هیچ کشوری به آن برسد. در واقع این افتخار دختر ایرانی است که کشور‌های دیگر را در حسرت طلا نگه داشته است.»

قهرمان پاراتیراندازی که در کنار افتخارآفرینی‌هایش در این رشته از تحصیلاتش نیز غافل نمانده، معتقد است که باید به تحصیل ورزشکاران توان‌یاب هم توجه شود: «خوشبختانه توانستم در دانشگاه ثبت‌نام کنم، ولی هیچ‌کس به جز مسئول آموزشی دانشگاه، همکاری نکرد. الان هم دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات در رشته روانشناسی ورزشی هستم و یک سال دیگر درسم تمام می‌شود. اما نسرین شاهی دیگر ملی‌پوش کشورمان کماکان مشکل دارد و اگر دانشگاه‌ها امسال حضوری شود، به دلیل همان عدم مناسب‌سازی نمی‌تواند حاضر شود. متأسفانه هنوز هیچ بورسیه و سهمیه‌ای برای قهرمانان توان‌یاب در نظر گرفته نشده است. المپیکی‌ها از این سهمیه برخوردارند، ولی ما سهمیه دانشگاه دولتی نداریم و در دانشگاه آزاد هم تخفیف شهریه نمی‌دهند. با هزینه خیلی گزافی برای درس خواندن مواجه هستیم. فشار اردو و تمرینات یک طرف و هزینه‌های تحصیل یک طرف. همکاری نمی‌شود و این کمی کار را برایمان سخت کرده است. امیدواریم این چالش‌ها از پیش‌روی ما برداشته شود.»