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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۳:۰۰
ورزش » ساير
تیم‌ملی بسکتبال  به یک‌چهارم نهایی بازی‌های ناگویا صعود کرد 

جمشیدی ستاره درخشان ایران

1 شکست مقابل قطر همه را نگران کرد و تقابل با دیگر تیم عربی نیز بدون استرس نبود. شاگردان سوتیریس مانولوپولوس در حالی رودرروی اردن قرار گرفتند که پیش از آن چین‌تایپه را با سه امتیاز اختلاف شکست داده بودند.
شیوا نوروزی 

  جوان آنلاین: بسکتبالیست‌های ایران با صدرنشینی در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی و صعود به یک‌چهارم نهایی بازی‌های ناگویا، به گرفتن مدال آسیا امیدوار شدند. تیم‌ملی بسکتبال پنج‌نفره مردان دیروز در جدال با اردن به برتری ۸۱ بر ۶۸ رسید تا بدون هیچ، اما و اگری یکی از هشت تیم برتر بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ لقب بگیرد. تکلیف حریف تیم کشورمان در یک‌چهارم نهایی امروز و پس از پایان مسابقات مرحله گروهی بازی‌ها مشخص می‌شود. 

 جبران اشتباه 
شکست مقابل قطر همه را نگران کرد و تقابل با دیگر تیم عربی نیز بدون استرس نبود. شاگردان سوتیریس مانولوپولوس در حالی رودرروی اردن قرار گرفتند که پیش از آن چین‌تایپه را با سه امتیاز اختلاف شکست داده بودند. با این‌حال فشار ناشی از باخت به عنابی‌ها روی تیم سنگینی می‌کرد. منتها تاکتیک‌های کادرفنی جواب داد و عملکرد خوب بازیکنان، به‌ویژه محمد جمشیدی باعث شد اردنی‌ها چاره‌ای جز تسلیم نداشته باشند. 
البته فراموش نکنیم که جدال با اردن نیز با اشتباهاتی همراه بود. در کوارتر نخست با اینکه انتظار شروعی قدرتمندانه از تیم‌ملی را داشتیم، این تیم اردن بود که ۲۰ بر ۱۹ به برتری رسید و زنگ خطر برای ایران را به صدا درآورد. خوشبختانه تیم ما خیلی زود به خودش آمد و همه اعضای تیم برای جبران ضعف‌های کوارتر اول با جان و دل جنگیدند. نیمه اول با تساوی ۳۶ - ۳۶ به پایان رسید و با شروع کوارتر سوم، ایران برتری خودش را بر اردن دیکته کرد. اختلاف ۱۳ امتیازی دیگر برای اردنی‌ها قابل جبران نبود و دومین پیروزی تیم کشورمان به ثبت رسید. پیش از این ایران ۵۹ بر ۵۳ مغلوب قطر شده و چین‌تایپه را نیز ۷۲ بر ۶۹ شکست داده بود. از بین شاگردان مانولوپولوس، محمد جمشیدی با ۳۰ امتیاز بهترین بازیکن زمین لقب گرفت؛ ۱۱ شوت از ۱۶ شوت جمشیدی وارد سبد شد و ۹ شوت موفق دو امتیازی و شش پرتاب موفق آزاد عملکرد درخشان جمشیدی را تکمیل کردند. همچنین مهدی آقاجان‌پور نیز توانست ۱۵ امتیاز، چهار پرتاب سه امتیازی ثبت کند و پیتر گریگوریان نیز ۱۴ امتیاز برای تیم‌ملی به دست آورد. 
 صدرنشین گروه 
اگرچه پیروزی بر اردن تا حد زیادی صدرنشینی ما در گروه دوم رقابت‌ها را مسجل کرده بود، ولی برای نهایی شدن آن باید منتظر جدال قطر و چین‌تایپه می‌ماندیم. همان‌طور که انتظار می‌رفت چین‌تایپه پیروزی پرگلی را مقابل قطر به دست آورد (۹۱ بر ۶۹) تا ایران با شش امتیاز به‌عنوان صدرنشین گروه B بازی‌ها راهی یک‌چهارم نهایی شود. چین‌تایپه هم با پنج امتیاز صعود کرد و اردن نیز با چهار امتیاز منتظر اتمام مسابقات مرحله گروهی است تا شاید یکی از دو تیم برتر تیم‌های سوم بازی‌ها شود و به یک‌چهارم نهایی برسد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بسکتبال ، تیم ملی ، ورزش
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