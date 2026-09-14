آغاز راه سخت نخبگان

جوان آنلاین: لیگ نخبگان آسیا درحالی از امشب آغاز می‌شود که نماینده‌های ایران در این رقابت‌ها به فاصله چند ساعت از یکدیگر برابر حریفان خود به میدان می‌روند. تراکتور ساعت ۱۹:۳۰ در دوبی میهمان شباب‌الاهلی امارات است و استقلال بنا به حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا که نماینده‌های ایران را موظف به میزبانی در کشور ثالث کرده، ساعت ۲۱:۴۵ در بصره عراق پذیرای السد قطر است. تصمیمی که علاوه بر مسائل فنی، شروع این رقابت‌ها را به لحاظ روحی و روانی نیز حائز اهمیت کرده است.

نخستین حریف تراکتور در لیگ نخبگان آسیا، شباب‌الاهلی امارات است. الاهلی، ثروتمندترین و پرهوادارترین باشگاه فوتبال در امارات بود که بازیکنان ایرانی زیادی برایش به میدان رفتند و به همین دلیل هم محبوبیت خاصی بین ایرانی‌های مقیم دوبی دارد. الاهلی سال ۲۰۱۵ به نایب‌قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست یافت. سال ۲۰۱۷، اما طی اتفاقی جالب توجه دو باشگاه دوبی، یعنی الشباب و الاهلی ادغام و نام باشگاه جدید شباب‌الاهلی امارات شد. تیمی که امشب از تراکتور، صدرنشین لیگ برتر ایران پذیرایی می‌کند. تیمی که هفته گذشته نوار ناکامی‌هایش توسط استقلال خوزستان، قعرنشین لیگ پاره شد تا بعد از شش برد و یک تساوی، طعم تلخ باخت را هم بچشد و با روحیه‌ای تضعیف شده راه دوبی را در پیش بگیرد برای رویارویی با شباب‌الاهلی امارات. اما مسئله نکونام در این بازی صرفاً روحیه تضعیف شده شاگردانش به واسطه باخت به استقلال خوزستان قبل از سفر به دوبی نیست، بلکه غیبت علیرضا بیرانوند در این دیدار به دلیل محرومیت است که باعث شده نخستین بازی رسمی پارسا جعفری با پیراهن تراکتور همزمان شود با مصاف حساس آسیایی با شباب‌الاهلی امارات. تیمی که قبل از رویارویی با نماینده سرخپوش تبریزی در لیگ نخبگان، چهار برد پی‌درپی داشته و به واسطه کسب ۱۰ امتیازی که از پنج بازی اخیر خود به دست آورده، سکوی سوم جدول رده‌بندی لیگ امارات را در اختیار دارد. تیمی که اگرچه غیبت گلیهرمه بالا می‌تواند قدرت هجومی آن را کاهش دهد، اما حضور سردار آزمون در خط حمله آن همچنان یکی از مهم‌ترین نکات این دیدار است. دیداری که برای تراکتور یک آزمون واقعی است، خصوصاً درون چارچوب دروازه‌ای که بعد از مدت‌ها بیرانوند حراست از آن را برعهده ندارد و این موضوع نگرانی‌های زیادی را برای نکونام و هواداران تراکتور ایجاد کرده است.

البته این بدان معنا نیست که تراکتور دستش مقابل نخستین میزبانش در لیگ نخبگان خالی است. سرخپوشان تبریزی هم در حمله برنامه مشخصی دارند. این تیم در هفته‌های گذشته نشان داده بعد بازپس گرفتن توپ از حریف به سرعت وارد فاز هجومی می‌شود و با چند پاس رو به جلو، توپ را به مناطق کناری می‌رساند تا با استفاده از سرعت بازیکنان کناری و تحرک هافبک‌ها، راهی به دروازه حریف باز کند، اما باید دید غیبت مهدی ترابی و مهدی هاشم‌نژاد، سرعت و خلاقیت تراکتور در یک سوم هجومی را کاهش می‌دهد یا در چنین شرایطی بازگشت هلیلوویچ می‌تواند به تعادل خط میانی و انتقال سریع‌تر توپ کمک کند تا حملات تراکتور بی‌نتیجه نماند. هرچند که عمده نگرانی نکونام در این بازی خط دفاع است و دروازه!

در دیگر بازی امشب، استقلال در عراق میزبان السد، تیم صدرنشین لیگ ستارگان قطر است. تیمی پرمهره که با کسب ۱۲ امتیاز از چهار بازی خود در لیگ ستارگان نشان داده حریف سرسختی برای سهراب بختیاری‌زاده و شاگردانش است. تیمی که در خط حمله از نفراتی، چون اکرم عفیف، روبرتو فیرمینو و حسن الهیدوس بهره می‌برد. مهره‌هایی که توانایی بالایی برای استفاده از کوچک‌ترین فضای ایجاد شده در اطراف محوطه جریمه حریف را دارند برای ضربه زدن و کسب نتیجه. به همین دلیل هم مسئله استقلال در این دیدار نه صرفاً کلین‌شیت که واکنش تیم بعد از شکسته شدن لایه نخست دفاع است. دفاعی که اگر السد بتواند با فشار اولیه از آن عبور کند، می‌تواند کار آبی‌پوشان تهرانی را سخت کند، مگر آنکه استقلال سریعاً آرایش دفاعی خود را شکل داده و مانع ایجاد فضا بین هافبک‌ها و مدافعان شود، به‌خصوص در مرکز میدان که تصاحب توپ توسط عفیف و فیرمینو و چرخیدن آنها به سمت دروازه می‌تواند شرایطی را رقم بزند که جبران آن برای استقلال سخت باشد، خصوصاً که استقلال در این دیدار آسانی را هم در اختیار ندارد. اما سحرخیزان که توانایی حمل توپ و حرکت به فضای پشت مدافعان حریف را دارد، می‌تواند شرایط را برای گلزنی مهیا کند، چراکه راه خروج از فشار السد در این بازی بدون شک انتقال سریع توپ است. استقلال برای ایجاد موقعیت گل و بازکردن دروازه حریف نیاز به مالکیت طولانی توپ ندارد و صرفاً با چند پاس سریع می‌توانند به فضای پشت مدافعان السد برسند برای گشودن دروازه و همین فضا می‌تواند به مهم‌ترین نقطه حملات این تیم تبدیل شود تا بختیاری‌زاده و شاگردانش با دست پر عراق را ترک کنند.