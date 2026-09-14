کد خبر: 1379274
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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۳:۴۰
ورزش » ساير
وقتی شکست دادن ژاپن را باور نداشتیم 

رفته بودیم دوم شویم! 

1 تیم ملی والیبال ایران با قبول شکست ۳ بر صفر مقابل ژاپن به عنوان نایب‌قهرمانی آسیا بسنده کرد و حالا باید در مسیری سخت برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس تلاش کند. 
فریدون حسن 

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال ایران با قبول شکست ۳ بر صفر مقابل ژاپن به عنوان نایب‌قهرمانی آسیا بسنده کرد و حالا باید در مسیری سخت برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس تلاش کند. 
وقتی با تفکر شکست وارد زمین شوید هر چقدر هم تلاش کنید در نهایت بازنده خواهید بود. داستان دیدار فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا میان ایران و ژاپن همین بود. حتی ما که اینجا در ایران و پای گیرنده‌های تلویزیونی بازی را تماشا می‌کردیم، باور نداشتیم که ملی‌پوشان کشورمان می‌توانند ژاپن را شکست دهند. بدون اغراق باید گفت که حتی خود تیم هم این مسئله را باور نداشت تا بشود آنچه که همه منتظرش بودند. 
حالا خیلی راحت و مثل همیشه همه می‌گویند می‌توانستیم ببریم و در توجیه این حرف هم به نزدیکی امتیاز‌ها در سه دست اشاره می‌کنند، اما کمتر کسی است که بگوید ما به ژاپن ۳ بر صفر باختیم، چون باور نداشتیم می‌توانیم آنها را حتی جلوی چشم تماشاگرانشان و در زمین خودشان شکست دهیم. ما رفته بودیم که دوم بشویم و این حقیقتی است که خیلی راحت زیر انبوه توجیه‌ها و تفسیر‌های بیهوده پنهان می‌شود. این حقیقتی است که اگر نتوانیم از دست آن خلاص شویم، حالا‌حالا‌ها زیر سایه ژاپنی‌ها خواهیم ماند و هیچ بعید نیست دیگران هم از ما جلو بزنند. والیبال ایران باید به خودباوری دوباره برسد. 
حالا دیگر مهم نیست که سرمربی چه بگوید یا بازیکنان چگونه این شکست را توجیه کنند. دوره قبل در ارومیه ۳ بر صفر به ژاپن باختیم و قهرمانی را تقدیم آنها کردیم و حالا این اتفاق در ژاپن رخ داده، یعنی اینکه ما هیچ تفاوتی با گذشته نکرده‌ایم و این یعنی فاجعه. ما خوب نبودیم، پس اسیر باخت با نتیجه یا امتیاز نزدیک نشویم، آنچه ثبت شده باخت ۳ بر صفر ایران است، همین و تمام. 
دست اول را خوب شروع کردیم. این‌قدر خوب که ژاپنی‌ها جلوی هوادارانشان غافلگیر شدند، اما هرچه جلوتر رفتیم این چشم‌بادامی‌ها بودند که به بازی مسلط شدند و در نهایت ۲۵ بر ۲۱ دست اول را واگذار کردیم. 
دست دوم داستان جالبی داشت؛ با اختلاف زیاد عقب افتادیم، اما جبران کردیم و پیشی گرفتیم و در نهایت در حالی‌که می‌توانستیم برنده این دست باشیم ۲۶ بر ۲۴ میدان را به ژاپنی‌ها واگذار کردیم. 
در دست سوم هم این ژاپن بود که از ابتدا جلو افتاد، هرچند شاگردان پیاتزا در لحظاتی فاصله را کم کردند، اما باز هم در نهایت با اختلاف نزدیک ۲۵ بر ۲۳ این دست هم واگذار کردند تا چشم‌بادامی‌ها در مقابل هواداران پرسروصدایشان جشن قهرمانی آسیا و صعود مستقیم به المپیک ۲۰۲۸ را بگیرند. 
در دیدار رده‌بندی کره جنوبی با برتری ۳ بر ۲ مقابل استرالیا به عنوان سومی این مسابقات دست پیدا کرد. تیم استرالیا در ست‌های اول و سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد، اما در دست‌های دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۹ نتیجه را واگذار کرد تا در رتبه چهارم آسیا قرار گیرد. تیم ملی کره با کسب عنوان سومی آسیا، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را  کسب کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: والیبال ، تیم ملی ، مسابقات
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