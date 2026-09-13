برد دشوار بایرن مونیخ با گل شماره ۱۵۰ کین

ستاره انگلیسی بایرن مونیخ در شب برتری مقابل الفرسبرگ، صدوپنجاهمین گل خود را برای باواریایی‌ها به ثمر رساند.

جوان آنلاین: تیم فوتبال بایرن مونیخ عصر امروز (یکشنبه) در هفته سوم مسابقات بوندس‌لیگا، به مصاف تیم الفرسبرگ رفت و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید.

به گزارش تسنیم، با وجود کسب ۲۱ فرصت گلزنی در طول مسابقه، بایرن تنها در دقایق ۲۶ و ۷۲ با گل‌های لنارت کارل و هری کین توانست دروازه حریف خود را فتح کند و مائوریس کراتنماچر در دقیقه ۶۱، برای تیم تازه‌وارد بوندس‌لیگا گلزنی کرد. کین صدوپنجاهمین گل خود را برای بایرن در این بازی به ثمر رساند.

شاگردان ونسان کمپانی با کسب ۷ امتیاز، خود را به جایگاه چهارم جدول رساندند و الفرسبرگ با ۶ امتیاز، به رتبه ششم جدول سقوط کرد.

در دیگر مسابقه امشب بوندس‌لیگا، لایپزیگ با نتیجه ۵ بر صفر از سد هامبورگ گذشت و با شش امتیاز، رده پنجم را به خود اختصاص داد.