کد خبر: 1379266
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

گزارش رسانه عبری از کاهش سطح آمادگی خلبانان آمریکایی

9 یک رسانه عبری زبان با استناد به تحقیقات انجام شده از کاهش سطح کیفی خلبانان نیروی هوایی آمریکا پرده برداشت.

جوان آنلاین: روزنامه معاریو در گزارشی که عصر امروز یکشنبه منتشر در پایگاه اطلاع رسانی این رسانه عبری زبان منتشر شد، نوشت که کارشناسان تاکید می‌کنند، سطح کیفی خلبانان نیروی هوایی آمریکا به پایین‌تر از سطح مطلوب تنزل پیدا کرده است، این در حالی است که نیروی هوایی آمریکا در مقابل این اطلاعات سکوت اختیار کرده است.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: به گفتهٔ یک کارشناس مؤسسهٔ مطالعات هوافضا میچل روزنامهٔ «میلیتاری تایمز» منتشر کرده، خلبانان جنگندهٔ نیروی هوایی ایالات متحده در هر ماه تعداد پرواز‌های لازم را انجام نمی‌دهند تا آمادهٔ نبرد محسوب شوند؛ این رقم از حدود ۵ ٫ ۵ پرواز در ماه در سال مالی ۲۰۲۳، به تنها یک پرواز در ماه در حال حاضر کاهش یافته است.

بر اساس اظهارات پیشین نیروی هوایی، برای دستیابی به آمادگی رزمی، یک خلبان عادی جنگنده باید ماهانه بین ۹ تا ۱۰ پرواز انجام دهد. با این حال، جان فانابل، پژوهشگر ارشد مؤسسهٔ میچل، با استناد به گفت‌و‌گو‌های خود با فرماندهان و خلبانان عملیاتی اعلام کرد که خلبانان تنها فرصت انجام یک پرواز در ماه را با هواپیما‌هایی دارند.

طبق این گزارش، فانابل در نشست میزگردی که مؤسسهٔ میچل در پایان هفته برگزار کرد، گفت که آخرین بار نیروی هوایی ایالات متحده اطلاعات مربوط به حجم پرواز‌ها را در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد. در آن زمان، خلبانان حدود ۵ ٫ ۵ پرواز در ماه انجام می‌دادند؛ یعنی نزدیک به ۶۰ درصد از میزان موردنیاز انجام می‌شد.

او افزود: «این رقم طی دو سال گذشته باز هم کاهش یافته و نیروی هوایی دیگر آن را منتشر نکرده است.» فانابل همچنین اشاره کرد که کمبود رسمی تعداد خلبانان دو هزار نفر اعلام شده، اما بر اساس شهادت‌ها و داده‌های غیررسمی، این تعداد به حدود ۲۴۰۰ خلبان رسیده است.

فرانک کندال، وزیر پیشین نیروی هوایی ایالات متحده که در دولت بایدن خدمت می‌کرد، در سال مالی ۲۰۲۵ بودجهٔ اختصاص یافته به ۶ هزار سمت تعمیر و نگهداری هواپیما را به اولویت‌های دیگری منتقل کرد؛ اقدامی که به گفتهٔ فانابل، «وضعیت آمادگی عملیاتی نیروی هوایی آمریکا را بدتر از گذشته کرد».

بر اساس این گزارش، در جریان عملیات نظامی ایالات متحده در عملیات «جنگ ۱۲ روزه» در ژوئن ۲۰۲۵، از جمله عملیات «چکش نیمه‌شب» (حمله تروریستی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران)، برتری هوایی آمریکا تا حد زیادی به قدرت اسرائیل متکی بود؛ زیرا خلبانان اسرائیلی شمار بسیار بیشتری پرواز انجام دادند. فانابل گفت خلبانان اسرائیلی ماهانه ۲۰ پرواز انجام می‌دهند و مجموع ساعات پروازی که خلبانان شرکت‌کننده در عملیات به دست می‌آورند، بین ۲۵ تا ۳۰ ساعت است.

داده‌هایی که مؤسسهٔ میچل در نشست میزگرد ارائه کرد نشان می‌دهد ایالات متحده در چارچوب عملیات «خشم حماسی» (جنگ تروریستی جنایتکارانه ۴۰ روزه) ۲۵ اسکادران شامل حدود ۳۲۵ هواپیما در اختیار دارد.

این رقم بخشی از ناوگان فعال ۱۰۸۴ فروندی است که طبق سوابق سال ۲۰۲۴، از میان آنها ۶۳۴ هواپیمای جت برای عملیات آماده‌اند. فانابل این رقم را با عملیات «طوفان صحرا» در سال ۱۹۹۱ مقایسه کرد و گفت تعداد هواپیما‌ها نصف شمار هواپیما‌هایی است که نیروی هوایی آمریکا به‌تنهایی در آن عملیات در خلیج فارس به کار گرفت.

طبق این گزارش، مسئلهٔ ساعات پرواز سال‌هاست که یکی از نگرانی‌های اصلی مقامات ارشد نیروی هوایی ایالات متحده بوده است.

برچسب ها: نیروی هوایی آمریکا ، خلبانان آمریکایی ، جنگنده آمریکا
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