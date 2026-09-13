مسمومیت گسترده نظامیان صهیونیست در یک پایگاه نظامی

جوان آنلاین: پایگاه خبری وای نت وابسته به روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی به نقل از خانواده شماری از نظامیان زن پایگاه نظامی نیتسانیم، خبر داد که دهها نفر از این نظامیان به دلیل مسمومیت شدید دچار مشکلات شدید جسمیشدهاند.
به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: خانوادههای نظامیان زن اسرائیلی اعلام کردند که دهها دختر در پایگاه نیتسانیم، در شب سال نوی عبری، غذای گوشتی خوردهاند و با وجود وضعیت نامساعد جسمی به دلیل مسمومیت شدید، تنها از یک امدادگر پزشکی درمان خدمات دریافت کردهاند.
پدر یکی از نظامیان تازه وارد گفت: «آنها پزشک ندیدند و با آنها با تحقیر رفتار شد تا اینکه ما مداخله کردیم».
در بخشی از این گزارش آمده است: نظامیان زن در پایگاه آموزشی نیتسانیم، از زمان صرف شام شب سال نوی عبری در شامگاه سهشنبه، دچار کسالت و مشکلات شدید گوارشی شدهاند.
ارتش اسرائیل ادعا کرده است که تنها ۹ نظامی زن بیمار شدهاند و این مسئله ارتباطی با غذای ارائهشده ندارد.
با این حال، پدر یکی از نظامی زن روز یکشنبه در گفتوگو با وبسایت خبری «واینت» اعلام کرد که این نظامیان همان افرادی بودهاند که غذای گوشتی را خوردهاند و تعداد افراد بیمار بسیار بیشتر از آماری است که ارتش اسرائیل اعلام میکند.
این نظامیان زن پس از بازگشت از مرخصی آخر هفتهٔ گذشته، تمام هفته را در پایگاه سپری کرده بودند و قرار بود آموزش مقدماتی خود را همین هفته به پایان برسانند.
پدر یکی از آنها گفت: «دخترم گفت دستکم ۵۰ دختر بیمار هستند. آنها از اسهال و استفراغ رنج میبرند و حالشان بسیار بد است. دخترم گفت غذای گوشتیِ وعدهٔ غذایی بوی بسیار بدی میداد و به همین دلیل برخی از نظامیان زن از خوردن آن خودداری کردند».
به گفتهٔ او، نظامیان زنی که از وضعیت خود شکایت کرده بودند، بدون دریافت مراقبت پزشکی مجبور شدند به نگهبانی ادامه دهند: «هیچ پزشکی نیامد و فقط یک امدادگر آنها را معاینه کرد.
در طول شیفت نگهبانی اجازه نداشتند به سرویس بهداشتی بروند. با تحقیر با آنها رفتار شد تا اینکه شب گذشته خانوادههایشان مداخله کردند.
نمیتوانیم از آنها بخواهیم در چنین شرایطی به نگهبانی ادامه دهند. یکی از نظامیان زن با وجود بیماری برای انجام وظیفه رفت، اما در مسیر از حال رفت و به زمین افتاد. اکنون دستش با باند بسته شده است».