سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: آماده هستیم تا یک نمایش خوب را مقابل السد به نمایش گذاشته و برنده از زمین خارج شویم.

جوان آنلاین: سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال یکشنبه شب در نشست خبری پیش از بازی با السد قطر در هفته نخست لیگ نخبگان اسیا که فردا (دوشنبه) در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق برگزار می‌شود، اظهار کرد: خیلی خوشحالم که اینجا هستم و می‌توانم درباره بازی استقلال صحبت کنم. بازی سختی پیش روی هر دو تیم است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: با احترام به تیم فوتبال السد قطر، امیدوارم شاهد یک بازی خوب و جذاب از هر دو تیم باشیم و استقلال برنده این دیدار باشد.

سرمربی استقلال خاطرنشان کرد: قبل از هر چیز از مردم شهر بصره و مسئولان این شهر بابت فراهم کردن شرایط تشکر می‌کنم.

بختیاری‌زاده تصریح کرد: بصره و کشور دوست عراق را به این دلیل انتخاب کردیم که بعد از کشور خودمان می‌توانستیم اینجا میزبان باشیم و از شرایط میزبانی استفاده کنیم.

وی گفت: ما آماده هستیم تا یک نمایش خوب را مقابل تیم السد به نمایش گذاشته و برنده از زمین خارج شویم.

دیدار تیم‌های استقلال و السد قطر از هفته نخست لیگ نخبگان آسیا، فردا دوشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار خواهد شد.