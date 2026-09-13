افشاگری رسانه عبری: آمریکا شبانه دیپلمات خود را از انگلیس فراری داد

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان وای نت وابسته به روزنامه یدیعوت آحارانوت با استناد به گزارش‌های منتشر شده در انگلیس فاش کرد که ایالات متحده به شکل سری دیپلمات خود را که متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان است از انگلیس فرار داده است، در حالی که مسئولین انگلیسی ادعا می‌کنند که بعد از خروج این فرد از کشور آنها متوجه این اقدام آمریکا شده‌اند و مطلع شدند که مسئولین آمریکایی او را فورا سوار یک هواپیما کرده و از انگلیس فراری داده‌اند.

به گزارش تسنیم، بر اساس همین گزارش‌ها، تحقیقات آمریکا پس از بروز تردید‌هایی در مورد اقدام برادر این دیپلمات ـ که مقیم ایالات متحده است ـ به ارسال تصاویری حاوی آزار جنسی کودکان برای وی، آغاز شد.

ماه گذشته، بازرسان آمریکایی به آپارتمان این دیپلمات در لندن یورش بردند و پس از کشف تصاویر، او را ابتدا به پایگاهی متعلق به نیروی هوایی آمریکا در انگلیس منتقل و از آنجا با هواپیما به ایالات متحده فرستادند.

منابع انگلیس اشاره می‌کنند که نیرو‌های امنیتی تفنگداران دریایی آمریکا، که مسئولیت تأمین امنیت سفارت آمریکا در لندن را بر عهده دارند، در فراری دادن این دیپلمات از انگلیس مشارکت داشته‌اند.

اطلاعات پروازی منتشرشده توسط روزنامه انگلیسی «دیلی میل» ارزیابی مربوط به فراری دادن این دیپلمات توسط مقامات آمریکایی را تأیید می‌کند. این اطلاعات نشان می‌دهد که در ۲۴ اوت، یک فروند هواپیمای بویینگ ۷۴۷-۴R۷F متعلق به شرکت «کالیتا ایر» با شماره پرواز K۴۹۷۰۹، از شیکاگو به مقصد پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فیرفوردِ گلوسسترشر ـ پایگاهی نظامی که نیرو‌های هوایی آمریکا حضور گسترده‌ای در آن دارند ـ به پرواز درآمد.

روز بعد، یعنی همان روزی که به خانه دیپلمات یورش برده شد، همان هواپیما در ساعت ۵:۳۳ عصر (پرواز K۴۵۲۹) از فیرفورد برخاست و پس از پروازی ۷ ساعت و ۱۱ دقیقه‌ای، در ساعت ۷:۴۴ عصر (به وقت محلی) در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور آمریکا به زمین نشست.

گفتنی است مسئولین آمریکایی از جمله شخص دونالد ترامپ پرونده گسترده‌ای از مسائل کودک آزاری به ویژه در چارچوب رسوایی آپستین در اختیار دارند.